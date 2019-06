Meteorologia | l’Aeronautica Militare presenta P-IN-SEVIRI | il nuovo prodotto per la stima

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Dal mese di giugno, le informazioni elaborate dal Centro Operativo per ladi Pratica di Mare (COMET) sulladella precipitazione istantanea osservata da satellite sono utilizzate dall’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). I dati prodotti con sistemi di post-elaborazione delsono visualizzabili sul portale Eumetview e sul sito web http://hsaf.meteoam.it/ realizzato appositamente dal. IlP-IN-(Precipitation Instantaneous Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager), inserito nel progetto internazionale H SAF (EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management), sarà ufficialmente operativo dal prossimo 10 luglio, consentirà una più accuratadelle precipitazioni grazie al maggior numero di sensori ...