Meteo | maltempo in Piemonte | forti temporali | esondazioni e allagamenti

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Meteo MILANO - ALLERTA TEMPORALI/ Maltempo - previsioni nubifragi e rischio allagamenti : METEO a MILANO, scatta l'ALLERTA per TEMPORALI e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati, rischio allagamenti e disagi alla circolazione.

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Maltempo - allerta Meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Meteo - Previsioni estreme per i prossimi giorni : nel weekend ondata di calore fino a +40°C - poi torna il maltempo? : Meteo – L’inizio di Giugno ha portato l’estate, come ampiamente previsto, sul Nord Italia dove anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati, raggiungendo +35°C a Merano, +34°C a Mantova, +32°C a Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza, +31°C a Torino, Bologna, Verona, Parma, Bergamo, Cremona, Lodi, Ferrara, Pavia, Pordenone e Sondrio. Fa ancora freddo, invece, al Sud, nonostante le ...

Meteo - con Giugno “esplode” l’Estate su gran parte d’Europa e del Mediterraneo ma attenzione a freddo e maltempo sempre in agguato [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Il modello di inizio Giugno sull’Europa svela finalmente l’affermazione di condizioni di inizio estate con profonde depressioni sull’Europa occidentale che determinano un’avvezione calda su un’ampia fetta del Vecchio Continente. Durante il corso di questa settimana, sono attese anche condizioni dinamiche con diffuse e violente tempeste su parti dell’Europa centro-occidentale. Ecco allora una panoramica delle condizioni che ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Allerta Meteo - inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud : violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Meteo Giugno - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...

Meteo - maltempo agli sgoccioli : da venerdì arriva l'estate : Il generale miglioramento parte da Toscana e Nordest. Sole e temperature in aumento per il weekend. Ma al Sud c'è ancora da aspettare

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Meteo - il maltempo scivola verso il Centro/Sud : doppia tromba d’aria a Montalto di Castro [VIDEO] : Il vortice ciclonico arrivato dall’oceano atlantico settentrionale continua a provocare forte maltempo al Centro-Nord. In particolare, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, si sono verificate due trombe d’aria, molto vicine l’una all’altra e soprattutto intorno ad un gruppo di case, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Due vortici così vicini non sono di certo un fenomeno comune. Dalle immagini sembra che ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...