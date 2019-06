Mercedes-Benz GLB - Suv | compatta e sette posti

quattroruote

(Di martedì 11 giugno 2019) Unaogni tre è una Suv, una su quattro è una. La nuova GLB va dunque a posizionarsi nel cuore dellofferta della Stella, proponendosi come anello di congiunzione tra la più piccola GLA e la GLC, alla quale si avvicina molto per dimensioni esterne. La nuova sport utility, infatti, è lunga 4 metri e 63 cm, solo 3 cm in meno rispetto alla sorella maggiore, ma ben 20 in più rispetto alla più piccola delle Suv di Stoccarda. Una scelta, quella dimensionale, che acquisirà sempre più importanza nei prossimi anni, quando le nuove generazioni delle sorelle si allungheranno di una decina di centimetri ognuna, come anticipato su Quattroruote di aprile. La GLB arriverà sul mercato italiano alla fine di questanno e sarà prodotta in Messico, nello stabilimento di Aguascalientes o a Pechino, dove nasceranno gli esemplari destinati al mercato cinese. Spazio per. Pur ...

tomasiauto : MERCEDES-BENZ C 200 d S.W. Auto Sport 25.400 € IVA esposta - tomasiauto : MERCEDES-BENZ C 200 d S.W. Auto Sport 25.400 € IVA esposta - tomasiauto : MERCEDES-BENZ C 180 d Auto Business 21.400 € IVA esposta -