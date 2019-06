Mercato Juventus | sorpresa Paratici | doppio affare in difesa da 67 milioni di euro

CalcioMercato Juventus - difensore cercasi : da De Ligt a Manolas e occhio ad un grande ritorno : La Juventus a caccia di un difensore centrale per completare il reparto: il sogno è il giovane Mathhijs De Ligt, ma restano calde le piste Manolas e Marquinhos. occhio al possibile ritorno di Benatia Chiellini e Bonucci sono due dei migliori centrali d’Europa, nonchè i migliori difensori italiani, ma sicuramente non hanno ancora davanti troppi anni ad alti livelli. La Juventus vuole dunque tutelarsi in anticipo, provando a cercare ...

CalcioMercato Juventus : per Rugani - Kean e Bentancur è tempo di rinnovo (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si muove sul fronte rinnovi. La dirigenza bianconera negli ultimi giorni avrebbe trovato l'intesa con tre dei suoi giocatori più talentuosi. Il primo è Daniele Rugani, pupillo di Sarri, il secondo è Rodrigo Bentancur mentre il terzo è Moise Kean, il giovane attaccante che spera di poter giocare di più per far esplodere tutto il suo talento. Le trattative sono ormai quasi giunte in porto e curiosamente tutti stanno ...

Inter - Icardi sul Mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

Mercato Juventus - Paratici tratta con Mendes : colpo dal Barcellona : Mercato Juventus – In casa Juventus è partito da tempo il casting per le corsie esterne della difesa. Se sulla sinistra si valuta la posizione di Alex Sandro (con Emerson possibile rinforzo), sulla destra è probabile la partenza di Joao Cancelo. Reduce da una stagione discontinua e finito nel mirino, tra le altre, del Manchester City e i bianconeri dovranno ben presto correre

CalcioMercato Juventus : Traorè sarebbe vicino e a destra spunta Semedo : Il Calciomercato della Juventus sta vivendo una giornata intensa. In attesa che si sblocchi l'affare Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore già nei prossimi giorni, Paratici ha accelerato per il giovane centrocampista dell'Empoli Hamer Junior Traoré: il colpo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe molto vicino. Nel frattempo spunta un altro candidato per la sostituzione di Cancelo: è Semedo del Barcellona, un'idea ispirata dal potente ...

CalcioMercato Juventus - giro di affari con Sassuolo ed Empoli : coinvolti Demiral e Traoré : Calciomercato Juventus – I bianconeri sono alla ricerca di profili giovani da inserire in organico già dalla prossima stagione o da acquistare e girare in prestito. In quest'ottica vanno visti gli interessamenti per Demiral del Sassuolo e Traoré dell'Empoli. Il difensore turco, classe '98, si può definire praticamente un nuovo acquisto della Juventus. Il centrale è stato visionato direttamente da Fabio Paratici in ...

CalcioMercato Juventus - è sfida col Real Madrid per il top player da sogno : Calciomercato Juventus – L'intenzione del club bianconero, rimane quella di creare una squadra in grado di vincere la Champions Leauge. E' questo il vero obiettivo della famiglia Agnelli, riportare la Juventus sul tetto d'Europa. Dopo aver sfiorato l'impresa più volte con Allegri in panchina nelle scorse stagioni, ora si è deciso di cambiare guida tecnica.

Mercato Juventus - bookmakers convinti - sarà lui accanto a CR7 : Mercato Juventus – Dopo il super colpo dello scorso anno, Cristiano Ronaldo, in casa bianconera si spera di fare un altro colpaccio. Nell'attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, la dirigenza della società piemontese, è alle prese con la costruzione della rosa per il prossimo anno. I nomi che si rincorrono sono tanti, ma stando a quanto

CalcioMercato Juventus – Emerson impressiona con l'Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l'interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

CalcioMercato Juventus : in uscita Mandzukic - Cuadrado e Douglas Costa : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire settimana prossima, permetterà poi alla Juventus di concentrarsi solo sul Calciomercato, con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Il mercato però passa anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, con la Juventus che potrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio per questo ...

CalcioMercato Juventus - possibile il ritorno di Benatia : Una delle esigenze principali della rosa della Juventus è rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. L'attesa mediatica riguarda soprattutto la nomina del nuovo tecnico, ma la dirigenza bianconera è pronta anche ad ufficializzare qualche investimento in entrata. Dopo Ramsey dell'Arsenal, è in dirittura d'arrivo il centrale difensivo ...

CalcioMercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E' l'Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l'arrivo del laterale francese ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l'eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all'altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l'operazione condotta insieme energia con il Sassuolo.

CalcioMercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c'è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...