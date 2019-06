Melissa Satta si prepara per le prime vacanze da mamma single

Melissa Satta : “Ecco la mia estate da single” : Seducente, sensazionale e sexy, Melisa Satta racconta sulle pagine del settimanale Grazia come sarà la sua estate da single (se resterà single per tutta l’estate!). Farà partite a calcio con il figlio Maddox allo sfinimento, sistemerà l’armadio di continuo in base ai colori, tante serate casalinghe con buone amiche e, nonostante adori la pizza, la pasta e i panini, cucinerà dei sani passati di verdura. Dice di essere un maschiaccio, ...

Voglia di estate! Melissa Satta mostra il perfetto lato b in spiaggia : Melissa Satta che ha inaugurato la bella stagione con un video al mare che ha fatto impazzire i fan. Il filmato, realizzato nel corso delle riprese per una campagna pubblicitaria, è stato pubblicato sul profilo Instagram dell’ex velina e in poco tempo ha conquistato i suoi numerosissimi follower, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. L’ex velina, i lunghi capelli mossi dalla brezza e la pelle abbronzata baciata dal ...

Melissa Satta preferisce non parlare di Boateng ma di Bobo Vieri : Al settimale “Grazia” Melissa Satta ha rilasciato un’intervista dove non ha voluto parlare del suo ex marito Boateng, ma ha una fatto una dichiarazione su suo figlio Maddox e sulla mancanza di privacy. Con tanto di dichiarazioni, la Satta ha anche sottolineato un lato ben preciso del suo carattere: ”Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata. Mi fa arrabbiare ...

Melissa Satta : «Io e Vieri non siamo veri amici. Torno a giocare a calcio per far vedere chi sono le donne» : Melissa Satta, 33 anni, torna a giocare a calcio e parla dell'ex Bobo Vieri. L'ex Velina si racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli: ?Non sono una che abbraccia tutti,...

Melissa Satta rompe il silenzio dopo l’addio a Boateng : La bellissima showgirl italiana, rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con il calciatore del Barça. Per la prima volta, dopo l’addio a Boateng, Melissa Satta è tornata a parlare di quella relazione, che tanto le ha dato quanto le ha tolto, attraverso una lunga e intensa intervista sul magazine Grazia.-- Il dolore, che la fine del matrimonio con il calciatore ha provocato nella Satta, è piuttosto vivido. A confermarlo sono le sue parole, ...

La sexy Melissa Satta : “le donne che giacano a calcio fanno paura” : La conduttrice e modella Melissa Satta si conferma sempre più sexy, si definisce super femminile ma anche maschiaccio. Di ritorno dal red Carpet di Cannes parla anche del mondo del calcio. “Da ragazza in Sardegna giocavo in Serie C. Poi ho smesso ma adesso ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi. La verità – spiega Satta – è che le donne che giocano a ...

Melissa Satta : "Boateng? No comment. Sono contenta che Vieri si sia sposato con Costanza Caracciolo" : La fine del matrimonio tra Melissa Satta e il calciatore del Barcellona, ex Milan e Sassuolo, Kevin-Prince Boateng, è notizia nota. Al settimanale Chi, recentemente, la showgirl sarda ha dichiarato sostanzialmente di aver ristabilito un clima sereno con il suo ormai ex marito.In una nuova intervista rilasciata al settimanale Grazia, la showgirl 33enne non ha voluto parlare ulteriormente di Boateng, concedendo soltanto una dichiarazione su suo ...

Melissa Satta è felice per Bobo Vieri e la Costanza Caracciolo : Melissa Satta torna a parlare di una delle sue storie più importanti, quella con Bobo Vieri, e rivela di essere felice che il calciatore si sia legato ad una brava ragazza come Costanza Caracciolo. Intervistata da Grazia l Satta ha speso solo belle parole nei confronti di una delle sue ex fiamme più famose. “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene – ha detto Melissa, rivelando di non avere più ...

Grazie Boateng che ce l'hai ridata! Melissa Satta super sexy bikini : Melissa Satta incanta i social con una foto e un fisico mozzafiato. La ex moglie di Boateng ha posato in bikini... sdraiata sulla sabbia mostra un lato b da urlo! Con l'arrivo della bella stagione, anche la ex moglie di Kevin Prince Boateng sogna le spiagge e prova i bikini mostrandosi come sempre in forma perfetta... e adesso che è single può permettersi anche quanche posa più audace!