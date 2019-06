Meghan Markle | niente auguri al Principe Filippo e sgridata durante il Trooping the Colour

Ecco cosa si nasconde dietro il nome del figlio di Meghan Markle - : Carlo Lanna cosa nasconde il secondo nome del piccolo Archie? Lo spiega la stilista e amica di Meghan Markle A svelare qualche dettaglio in più sulla vita di Meghan Markle, neo-mamma e duchessa di Sussex, è la stilistica Clare Waight Keller. Conosciuta ai più per essere il direttore creativo di Gevenchy, è celebre soprattutto perché la sua penna ha disegnato il bozzetto dell’abito indossato dalla Markle durante il matrimonio con il ...

Valanga di critiche su Meghan Markle. È successo al suo ritorno in pubblico dopo il parto : Meghan Markle è mamma da poco più di un mese e, dopo aver mostrato il piccolo Archie a due giorni dalla nascita incantando tutti con il suo look total white, è tornata in congedo di maternità. Sabato scorso, però, non ha voluto farsi sfuggire la parata del Trooping The Colour ed è apparsa di nuovo in pubblico. Come sempre, per un’occasione tanto importante ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Meghan si è mostrata infatti indossando ...

Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignora : Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace. Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno. Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, ...

Meghan Markle neo-mamma - le sue lezioni di bellezza «normale» : Il segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan MarkleIl segreto dietro i capelli lisci di Meghan ...

Meghan Markle in blu sfida la Regina e spunta un nuovo anello. Ma non convince : Meghan Markle è tornata in pubblico per il Trooping The Colour e ha scelto un outfit blu di Givenchy. La moglie di Harry ha interrotto il congedo maternità per partecipare alle celebrazioni in onore del compleanno istituzionale della Regina Elisabetta. Le curve della gravidanza, come è normale, sono ancora evidenti. Archie infatti è nato poco più di un mese fa, il 6 maggio. Forse per questo Meghan ha prediletto una mise scura. Ma così facendo, ...

Meghan Markle riappare in pubblico dopo la pausa maternità : Meghan Markle torna ad apparire in pubblico, interrompendo la pausa maternità all'indomani della nascita del royal baby. Il piccolo Archie non si è visto alla parata Trooping the Colour in onore del compleanno della regina. Tuttavia, la duchessa di Sussex, in carrozza con il marito Harry, ha mostrato un nuovo, carissimo accessorio.Siamo davanti a un nuovo anello che la Duchessa porta all'anulare sinistro, con l'anello di fidanzamento e la ...

Kate Middleton e Meghan Markle quanto lavorano in un anno? : Una rivista inglese ha fatto il conto delle ore di lavoro di Kate Middleton e Meghan Markle. Gli impegni ufficiali dei reali, sono tantissimi: tra uscite pubbliche, doveri e apparizioni, sono molte le ore di lavoro che si trovano ad affrontare. Ma quanti sono i giorni effettivi in un anno, in cui i membri della famiglia reale hanno lavorato?-- Secondo la rivista inglese Hello, la Principessa Anna, 68 anni, è in assoluto colei che ha dedicato ...

Il dettaglio non sfugge! Meghan Markle rompe del tutto con la corona inglese : Meghan è apparsa in pubblico per la prima volta dopo la nascita del figlio Archie. Ma i sudditi hanno notato un particolare sospetto, Meghan Markle è sicuramente uno dei personaggi reali più chiacchierati degli ultimi tempi. Vuoi per la sua carriera passata, vuoi per il suo primo matrimonio, vuoi per la sua famiglia, fatto sta che nel bene o nel male di Meghan se ne parla sempre. Sempre e comunque. Anche sulla presentazione ...

Trooping the Colour - il compleanno della Regina Elisabetta : c'era anche Meghan Markle : Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il ...

Meghan Markle - dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così : lo schiaffo a Donald Trump : Prima uscita in pubblico per Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie. La consorte del principe Harry si mostra in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Nonostante risulti ancora ufficialmente dispensata dagli impegni pubblici, per via della recente maternità, la duches

Prima uscita pubblica per Meghan Markle dopo la nascita di Archie : Alla parata del Troopping the Colour non poteva mancare Meghan Markle che, nella sua Prima uscita pubblica dopo la maternità, lascia a casa il piccolo Archie. È un evento a cui nessuno della famiglia reale poteva mancare, neanche Meghan Markle. L’occasione che ha visto uscire in pubblico la duchessa di Sussex, spezzando anticipatamente il suo congedo per maternità, è stato il Trooping The Colour.-- Si tratta della parata ...

Meghan Markle - oggi la prima apparizione pubblica senza il figlio Archie per il compleanno della Regina : Meghan Markle oggi ha fatto la sua prima apparizione pubblica dalla nascita del piccolo, Archie Harrison, un mese fa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. La duchessa...

Meghan Markle - prima uscita pubblica della duchessa dopo la nascita di Archie : Meghan Markle è tornata! La bella duchessa era uscita di scena dopo la nascita del piccolo Archie: qualche mese ci vuole per rimettersi in sesto, ma, soprattutto, per creare un legame tra madre e figlio. Le prime settimane dopo la nascita sono fondamentali sia la mamma che per il bimbo che devono imparare a conoscersi e ad amarsi. Ma Meghan Markle è tornata in pista per un’occasione speciale, il Trooping the colour, l’evento più importante ...

Il ritorno di mamma Meghan Markle al Trooping The Colour in onore della regina : Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Buon compleanno, Sua Maestà! Il tempo atmosferico in Gran Bretagna, si sa, è affare serio. Così ormai da un paio di secoli tutti i regnanti britannici, seppur nati in gennaio, festeggiano il secondo sabato di giugno. È il giorno del Trooping The Colour, ...