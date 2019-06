Mediterraneo ancora cimitero sotto le onde | naufragio nell’isola di Lesbo

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) A differenza di quello che si vuol far credere, i naufragi e le morti dei migranti continuano a susseguirsi in unche si conferma,oggi,lenell'isola diDell’ultimodà notizia la Guardia Costiera greca, che coadiuvata da una motovedetta di Frontex, è riuscita a mettere in salvo 57 persone. L’imbarcazione era salpata dalla costa della Turchia, vicino ad Ayvalik; il salvataggio, invece, è stato effettuato al largo di Maltall, a circa 2,5 miglia a largo di Mitilene, località dell’isola di, intorno alle 7:00, ora in cui è affondato il barcone. Il bilancio è di 7 morti, tra cui due bambine. Un altro salvataggio è avvenuto, invece, al largo di Malta, da un barcone in difficoltà già segnalato ieri da Alarm Phone, in cui un gruppo di 97 persone è stato condotto sulla terraferma dalle forze armate maltesi, poi trasferiti ...

