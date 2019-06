Matteo Salvini | retroscena da brividi sul diktat del Capitano ai leghisti | Tenetevi

Matteo Salvini - la voce sul rimpasto : la poltrona pesantissima all'euroscettico Alberto Bagnai : La Lega e il Movimento 5 Stelle avrebbero trovato l'accordo su chi sostituirà Paolo Savona al Ministero degli Affari comunitari dopo 4 mesi di interim affidato al premier Giuseppe Conte: secondo Repubblica è l'economista euro-scettico Alberto Bagnai, leghista. In tempi di polemiche sui minibot e con

Matteo Salvini - come congeda "l'amico Di Maio" nel cortile di Palazzo Chigi : beccato dalle telecamere : I commenti di Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i retroscena dal vertice a Palazzo Chigi sono concordi, per una volta: "Clima buono", "incontro positivo". I leader di M5s e Lega si sono incontrati per la prima volta dopo le elezioni europee insieme al premier Giuseppe Conte, con alle spalle almeno un

Matteo Salvini - via libera da Di Maio a Giorgetti in Commissione Ue. In cambio un leghista si dovrà dimettere : Non ci sarà il rimpasto, ma un addio nel governo quasi sicuramente sì. Complesso giro di poltrone in vista in casa Lega, perché la partita si incrocia con quella delle nomine europee. Matteo Salvini, secondo il Corriere della Sera, avrebbe strappato a Luigi Di Maio il via libera per la candidatura d

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tregua per unirsi contro Conte : il retroscena dal vertice di Palazzo Chigi : Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio è servito almeno a due cose: ad assicurare che "il governo va avanti" e a saldare perlomeno l'alleanza tra i leader di Lega e M5s. Non solo sui Contenuti (è stato suggellato lo "scambio" tra il

Matteo Salvini - intervista a Libero : "Conte e Di Maio sveglia - basta coi no o mollo tutto" : "basta con i no o mollo tutto". Matteo Salvini, nell'intervista a Libero nel giorno del vertice con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, "minaccia" premier e alleato grillino. "Non resto al governo a perdere tempo: I colleghi di M5s si sveglino". Sulle toghe: "Certi magistrati sono peggio dei politici, r

Vittorio Feltri - la verità dietro gli attacchi della Chiesa a Matteo Salvini : "La Madonna - Gesù e i Santi" : Sia chiaro, non sono mai stato anticlericale, anzi ringrazio gli oratori dove sono cresciuto e diventato adulto, ringrazio altresì monsignor Angelo Meli, che è stato per me un professore (una volta si diceva precettore) fenomenale, il quale mi ha insegnato tutto il poco che so. Quindi l'articolo che

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Matteo Salvini "al massimo storico". Lega record - dramma Berlusconi : "Al massimo storico". Enrico Mentana introduce così il Sondaggio Swg per il TgLa7 del lunedì, e il record è di Matteo Salvini: la sua Lega, reduce da una doppia tornata elettorale (europee e amministrative) trionfale, alza ancora l'asticella e si assesta al 37,3%, + 0,6 rispetto a una settimana fa.

Mario Draghi - il suo ruolo : piano per fermare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena dal Colle : Giuseppe Conte e Giovanni Tria non andranno allo scontro con l'Europa. I due ne sono certi e in queste ore sono in continuo contatto telefonico per definire la linea che il presidente del Consiglio dovrà tenere quando incontrerà i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel vertice di gover

Matteo Salvini - indiscrezione dopo il voto e prima del vertice con Conte e Di Maio : "Pensa di fare da solo" : Qualche archeologo della politica ricorderà il Pd «a vocazione maggioritaria» disegnato nel 2007 da Walter Veltroni. Sfrondato degli orpelli, significava che i democratici, stufi dei ricatti dei partiti più piccoli che accompagnano sempre il vincitore a palazzo Chigi, si sentivano abbastanza forti d

Laura Boldrini - zero euro di donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Così il governo non va avanti" : Una conferenza stampa dal quartier generale della Lega di via Bellerio. A parlare, il day-after i ballottaggi, è il leader Matteo Salvini, che incassa l'ennesimo successo alle urne. E proprio dai ballottaggi si parte: "Elezioni amministrative straordinarie ed eccellenti. Abbiamo circa 3000 consiglie

L'Approdo - Gad Lerner batte ogni record di astio contro Matteo Salvini : cosa manda in onda su Rai 3 : Gad Lerner nella sua trasmissione in Rai L'Approdo è sempre più anti-Salvini. Lunedì 10 giugno alle 23.10 su Rai3 prepara una puntata di raro astio. Il luogo d'approdo della seconda puntata saranno i capannoni deserti della Fiat Mirafiori di Torino. Tendenziosa la domanda che pone agli spettatori: "

Papa Francesco scatenato contro Matteo Salvini : "Sì alle armi - no agli immigrati" - che carta si gioca : Come ogni giorno, o quasi, ecco che Papa Francesco martella contro le politiche di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Il Pontefice punta il dito nel corso di una riunione in Vaticano dedicata alle organizzazioni che aiutano le Chiese orientali. Bergoglio si indigna per il fatto che i porti euro

Giuseppe Conte - diktat a Matteo Salvini : "Con l'Europa tratto io - altrimenti si vota" : Giuseppe Conte torna a chiedere un pieno mandato nelle trattative con l'Europa dopo averlo fatto nella conferenza stampa dello scorso 3 giugno. Una richiesta che non era piaciuta ai due alleati di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ad oggi le cose non sono cambiate e per il premier la priorità