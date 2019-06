Martedi 11 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Guida tv martedì 11 giugno Italia Bosnia su Rai 1 per le qualificazioni all’Europeo : Programmi Tv di martedì 11 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Italia – Bosnia qual. Euro 2020Rai 2 ore 21:20 Alla ricerca di JaneRai 3 ore 21:15 #cartabiancaCanale 5 ore 21:30 La luce sugli oceani 1a TvRete 4 ore 21:30 FreedomItalia 1 ore 21:25 Una ragazza e il suo sognoLa7 ore 21:15 dimartedìTv8 ore 21:25 In questo mondo di ladriNove ore 20:00 Nations League VolleySerie Tv e Film in Tv martedì 11 giugno – I ...

Programmi TV di stasera - martedì 11 giugno 2019. Su Canale5 «La luce sugli oceani» : Alicia Vikander e Michael Fassbender in La luce sugli oceani Rai1, ore 20.30: Qualificazioni Campionati Europei 2020 Italia – Bosnia Erzegovina Dalla Grecia di Manolas alla Bosnia Erzegovina di Dzeko: gli incroci per gli azzurri, sulla strada dell’Europeo 2020, sono sempre giallorossi, almeno in quest’inizio d’estate. Quello di questa sera a Torino (Juventus Stadium, calcio d’inizio ore 20.45) sarà l’ultimo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5272 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 giugno 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) inizia a pensare che i figli stiano superando i loro rispettivi problemi, in realtà uno dei due sarà ancora in grado di farlo preoccupare… Ancora turbato dalla scoperta di essere il padre di Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont), Guido (Germano Bellavia) deve ora affrontare se stesso e soprattutto Vittorio (Amato D’Auria), a cui non sa ...

Meteo - le previsioni di martedì 11 giugno : Meteo, le previsioni di martedì 11 giugno Continuano piogge e temporali nell'area Nord-Ovest, sul resto d'Italia clima estivo, con cielo generalmente sereno e temperature stabili. LE previsioni Parole chiave: Meteo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (seconda parte), 1972, 1973 e 1974 (prima parte) de Il SEGRETO di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: I rapitori di Emilia e Alfonso chiamano alla villa ed elencano le loro condizioni definitive per il rilascio dei sequestrati… Fernando Mesia parla al telefono con uno dei sequestratori… Elsa cerca ancora di imporre la sua verità di fronte a Consuelo e in confessionale da Don Anselmo: la ragazza è certa ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di martedì 11 giugno 2019: Finalmente, Nazli e Ferit si incontrano e chiariscono le rispettive posizioni… Una sera, il piccolo Bulut viene lasciato insieme allo zio Ferit e Nazli rimane con loro (su richiesta del bimbo) a cucinare e a trascorrere un po’ di tempo libero… Le sorelle di Nazli che insinuano storie d’amore tra lei e Ferit, intanto ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 744 di Una VITA di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: Blanca insiste: è convinta di aver messo al mondo un figlio maschio! Volendo dissuadere Blanca e nel tentativo di farle accettare la morte della neonata, Diego si alza dal letto non senza fatica… Ursula se la prende con Samuel perché lui non si darebbe da fare per ritrovare Blanca e Diego. Tale discussione provoca un malore alla Dicenta… Da non perdere: ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 11 giugno 2019: Sono in corso i festeggiamenti per le nozze di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), dopo la celebrazione del matrimonio… Taylor (Hunter Tylo), con il volto teso, intende parlare a tutti gli invitati, ma Brooke (Katherine Kelly Lang) riesce a impedirglielo… Tra Brooke e Taylor, è rissa a torte in faccia! Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su ...

L'oroscopo del giorno 11 giugno - 2ª sestina : martedì con Luna in Bilancia - Acquario top : L'oroscopo del giorno martedì 11 giugno 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la giornata coincidente con la parte della corrente settimana appena iniziata: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? A tenere banco l'andamento riservato ai segni facenti parte della seconda tranche zodiacale. In questo caso ad essere ...

Un posto al sole - episodio di martedì 11 giugno : Raffaele preoccupato per suo figlio : Continua l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo da anni e capace di tenere sempre alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani. I colpi di scena non mancano all'interno del prodotto televisivo, in quanro gli abitanti di palazzo Palladini devono affrontare una serie di ostacoli. Le anticipazioni dell'episodio 5272 trasmesso martedì 11 giugno svelano che ...

Analisi Auditel : la serata di martedì 4 giugno 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando ad un paio di punti sopra la linea del 20% di share e con la linea del Tg5 sulla soglia del 20% . La curva del Tg La7 è di un paio di punti sopra la linea del 5% di share con la curva del Tg2 che tocca il 9% di share. L'access time vede la curva di Striscia la notizia al comando con quella di Techetechetè di un paio di punti sotto. Le altre curve ...

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Ascolti tv martedì 4 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Volevamo andare lontano - Bella Germania ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, la finale in diretta, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film La casa di famiglia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1Il ...

Ascolti Martedì 4 giugno : Ascolti Tv Martedì 4 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Voice Finale – Rai 2 – milioni e %Bella Germania. Volevamo solo andare lontano – Rai 1 – milioni e %La Casa di Famiglia 1a Tv – Canale 5 – milioni e %Godzilla – Italia 1 – milioni e %diMartedì – La7 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %#Cartabianca – Rai 3 – milioni e ...