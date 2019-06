Marina Militare | dal 13 al 16 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Dal 13 al 16dopo un’assenza durata ben 9 anni. Per l’occasione, giovedì 13, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante lanel porto siciliano. La “più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la consuetalavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture e dopo lanella città di Taranto, impegnata per le celebrazioni della “Giornata della”, riprende a navigare per condurre la prima fase della Campagna d’istruzione 2019. Il fine è quello di addestrare gli Allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) dellaSottufficiali di La Maddalena e, al contempo, portare in ...

welikeduel : Lo sbarco a Genova dei migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla Marina Militare. #statebuonisepotete… - fattoquotidiano : Migranti, Mattarella alla Marina militare: “Il salvataggio di vite umane di questi anni ha reso prestigio al nostro… - welikeduel : L'arrivo della nave della Marina Militare a Genova e lo sbarco dei migranti. #statebuonisepotete #propagandalive -