Maltempo | runner sfiorato da fulmine | ricoverato

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019)da unmentre si allenava, unaostano di 37 anni è finito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, i medici lo hanno tenuto sotto osservazione per tutto il giorno. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Ilstava correndo nei pressi dell’area verde di Gressan durante il temporale quando unsi è abbattuto a poca distanza da lui (in poche ore ne sono stati registrati oltre 2.000). Ancora frastornato e sotto choc, si è presentato in ospedale lamentando un forte mal di testa. “E’ stato sicuramente un grande spavento – spiegano i sanitari – ma sul suo corpo non sono stati trovati i segni di entrata e uscita del”. L'articolodaMeteo Web.