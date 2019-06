Maltempo | crolla albero a Merano | mamma e figlio sono gravissimi FOTO

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Paura adove a causa del forteto uninvestendo due persone: una donna e il. Si tratta di turisti tedeschi. L’to sulle passeggiate d’Inverno. La donna ha appena 24 anni e suoha appena 3 anni. Entrambiin prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna e’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale della citta’ del Passirio, mentre il piccolo e’ stato portato dall’elisoccorso Pelikan 1 all’ospedale di Bolzano. La donna è stata stabilizzata sul posto e ora e’ ricoverata a, mentre il bimbo ha subito un grave trauma cranico e si trova all’ospedale di Bolzano. Non sarebbero in pericolo di vita. I duerimasti completamente sepolti sotto l’e i vigili del fuoco hanno dovuto procedere a fatica con le motoseghe per accedere ai due feriti. ...

RaiNews : Si tratta di una donna di 24 anni e di suo figlio di appena 3 anni, in vacanza a #Merano. A spezzarsi in due, un al… - BreakingItalyNe : MALTEMPO: Crolla albero per una forte raffica di vento a Merano (Bolzano): Gravissimi una turista tedesca di 24 ann… - McLarenBlogF1 : #?Maltempo: crolla albero a Merano, mamma e figlio in gravissime condizioni -