Malagò | «Approvato in toto il Codice di giustizia sportiva»

Malagò : «Approvato in toto il Codice di giustizia» : «E’ stato approvato in toto il Codice di giustizia sportiva della Figc. Anzi, prima possibile, chiamerò Gravina, perché tutto è stato fatto a tempo di record, in modo che la Federcalcio possa decidere al più presto». Ad annunciarlo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha parlato al termine della Giunta odierna. Il Consiglio federale […] L'articolo Malagò: «Approvato in toto il Codice di giustizia» è stato realizzato da Calcio ...