Mal di denti | cura e prevenzione

Maltempo - agricoltura calabrese in grave difficoltà : “evidenti le conseguenze dei cambiamenti climatici” : La primavera anomala minaccia l’agricoltura calabrese che dopo gli eventi eccezionali degli scorsi giorni versa in una situazione di grave difficoltà. L’allarme è lanciato dalla Coldiretti regionale sulla base del report effettuato dai propri tecnici “che delinea gli effetti del Maltempo sulle colture, anche se bisognerà però attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e quantificare ...

Meteo - forte Maltempo per il ciclone maghrebino : violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Brescia - prof si suicida a scuola/ Scoperta choc degli studenti : Malore per 3 ragazzi : prof di musica si è suicidato impiccandosi nella palestra della scuola Giovanni Pascoli a Brescia: Scoperta choc degli studenti, malore per tre ragazzine

Tumori - studio italiano identifica l’origine delle metastasi : sono le “cellule caMaleonte” : Le “fondamenta” su cui crescono i Tumori sono le cellule staminali tumorali, queste ultime hanno la caratteristica di muoversi dalla sede principale verso gli altri organi attraverso il sangue, facendolo “cambiano pelle” e danno origine alle metastasi. Il primo studio che le ha isolate nella circolazione sanguigna è stato coordinato dalla biologa Elena Binda, direttrice della “Cancer Stem Cells Unit” ...

Olimpiadi : Malagò - 'sono ottimista ma bisogna essere prudenti' : Padova, 20 mag. (AdnKronos) - "Sono ottimista ma bisogna essere prudenti e da qui al 24 giugno, ogni giorno bisogna stare sul pezzo". Lo ha detto Giovanni Malago', presidente del Coni, oggi a Padova per partecipare a un convegno sulla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi 2026 nella Sala de

Maltempo - nel Bolognese case travolte dal fango : residenti evacuati : Uno smottamento di ingenti dimensioni ha interessato il territorio dei comuni di Fontanelice e Borgo Tossignano

Enel : Udine - 50 studenti dell'Isis Malignani a scuola di energia (2) : (AdnKronos) - “E-Distribuzione – sottolinea Davide Marini, responsabile e-distribuzione zona di Udine Monfalcone e Pordenone - continua a essere uno degli sbocchi professionali più appetibili. Per E-Distribuzione, impegnata in attività innovative e ad alto contenuto tecnologico, è fondamentale inves

Mal di denti e gengive in fiamme : ecco gli alimenti amici del sorriso : gengive che sanguinano, si arrossano e fanno male sono un problema per 20 milioni di italiani, ma in 8 milioni il disturbo diventa una parodontite, infiammazione estesa che può portare fino alla perdita dei denti: 3 milioni di italiani rischiano di perdere uno o più denti. E’ la fotografia della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) che in occasione della Giornata europea delle gengive sane che si celebra domani ...

Soggiorno studio all'estero per 53 studenti della scuola 'Cordova' alla scoperta di Malta : ... Malta, un'isola che storicamente è crocevia di culture diverse e nella quale ogni anno si incontrano, per motivi di studio, migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Durante il Soggiorno ...

L'emozionante accoglienza degli studenti al professore tornato a scuola dopo la Malattia - VIDEO : La scena è stata ripresa da un VIDEO che è diventato virale in tutto il mondo. Una versione più estesa e ripresa dall'alto della stessa scena. dopo il benvenuto, il professore Muharrem Poyrazolu ha ...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Foggia - spruzzano spray al peperoncino a scuola : Malore per 3 studenti - caccia ai responsabili : È accaduto venerdì mattina nella scuola media “Pavoncelli” di Cerignola, nella provincia di Foggia. Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica nella scuola nel giro di pochi mesi. Almeno tre ragazzi affetti da allergie hanno fatto ricorso alle cure mediche. Polizia al lavoro per risalire ai responsabili.Continua a leggere

Incidenti aerei : Boeing non avvertì le compagnie di un Malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 : Ancora tante ombre sugli Incidenti che hanno coinvolto gli aerei 737 Max 8 della Boeing. Un difetto noto ma comunicato soltanto dopo lo schianto della Lion Air, viene rivelato da fonti del governo e del settore. Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato disattivato fino allo schianto del volo Lion Air. Lo ha rivelato il ...

