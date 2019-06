Maglia Juventus trasferta 2019 2020 | altra rivoluzione | protesta dei tifosi -FOTO

Sport & Ambiente : la Maglia pre-gara della Juventus della prossima stagione è realizzata con plastica recuperata dagli oceani [FOTO] : La Juventus ha lanciato la nuova maglia pre-gara per la prossima stagione, realizzata con la plastica raccolta dagli oceani del mondo. La maglia, che sarà indossata dai calciatori durante il riscaldamento, sarà nera e rosa con effetto camouflage ed è stata realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans. “Insieme possiamo guidare il cambiamento. Per la maglia pre-gara della Juventus, Adidas ha unito le ...

Juventus - nella Maglia 2020-21 tornano le strisce bianconere : anticipazioni maglia Juventus 2020-2021. La Juventus ha svelato da poche settimane la maglia che indosserà nella prossima stagione e con cui punterà in maniera decisa al nono scudetto consecutivo, ma soprattutto a cercare quel successo in Europa che manca ormai dal 1996. I più tradizionalisti hanno storto il naso per la scelta compiuta dal club […] L'articolo Juventus, nella maglia 2020-21 tornano le strisce bianconere è stato realizzato ...

Juventus - diffuse le prime immagini della nuova Maglia away : In casa Juventus, forte degli otto scudetti conquistati nelle ultime otto stagioni, sta per iniziare una nuova era che sarà contraddistinta dalla presenza di n nuovo tecnico in panchina, pronto a succedere a Massimiliano Allegri. L’obiettivo sarà ovviamente quello di confermarsi in Italia, ma soprattutto di fare il possibile per conquistare la Champions League e […] L'articolo Juventus, diffuse le prime immagini della nuova maglia ...

Juventus - Barzagli porta la sua Maglia al JMuseum : Oggi, per Andrea Barzagli è stata una mattinata ricca di grandi emozioni. Il numero 15 juventino ha portato la sua maglia al JMuseum. Il nome del difensore è ormai legato indissolubilmente ai colori della Juventus e adesso un suo cimelio sarà nel tempio bianconero. All'interno del Museo, il difensore juventino ha ricevuto una bellissimo sorpresa: infatti anche Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano presenti all'evento e ...

Juventus - Bernardeschi : 'Vostra passione è contagiosa per chi indossa questa Maglia' : Per i giocatori della Juventus adesso è tempo di riposarsi un po' dopo un'altra stagione ricca di impegni e successi. Tutti i bianconeri si stanno godendo un periodo di relax anche se molti di loro saranno chiamati ad un altro piccolo sforzo, visto che la prossima settimana saranno impegnati con le rispettive nazionali. In particolare un gran numero di juventini sarà al seguito dell'Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia, una delle quali ...

Maglia Juventus - l’ex bianconero attacca : “Roba da sponsor” : Maglia Juventus – La nuova Maglia senza strisce continua a dividere tutti, da ex calciatori a tifosi bianconeri. Infatti anche Zbigniew Boniek attacca la nuova casacca. L’ex attaccante della Juve è stato intervistato da Radio anch’io sport dando la propria opinione sulla nuova Maglia bianconera. Leggi anche: Mercato Juventus, Nedved su Allegri: “Chi vivrà vedrà” Maglia […] More

Nuova Maglia Juventus - opinioni contrastanti sui social : “Quello che l’ha disegnata dev’essere un ultrà del Toro…” : Nuova maglia per la Juventus, sfoggiata per la prima volta ieri sera in occasione della gara persa a Roma per 2-0. Si abbandona la tradizione, una linea rosa divide il bianco ed il nero, niente strisce. Tantissimi i commenti critici sui social e non. Tra i commenti negativi: “La Nuova maglia della Juve mi fa schifo, non riuscirò a guardare le partite la prossima stagione”; “Non è che la maglia sia brutta… è che non ...

La nuova Maglia della Juventus - diversa : È stata indossata per la prima volta ieri, contro la Roma: non ha le righe ed è divisa a metà da una linea rosa

Juventus - Pistocchi attacca tutti : Allegri - Maglia Juve e poi su CR7 : “Ecco perchè Messi è migliore” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su alcuni focus bianconeri, concentrando la sua attenzione su Allegri, la nuova maglia della Juventus, su Ronaldo e sul potenziale arrivo in Italia di Guardiola. Su Allegri: “Ogni tanto è opportuno ricordare il sondaggio del CorSport […] More

La Juventus ha spiegato perché avrà per la prima volta una Maglia assai diversa : La nuova maglia della Juventus non avrà più le strisce bianche e nere verticali, ma mantiene l'alternanza dei colori con un tocco di rosa. Sul sito della società si parla di questa "scelta coraggiosa" che "rompe gli schemi senza dimenticare l'eredita' del passato". "Per la prima volta", si legge nella nota di lancio, "la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del ...

La Juventus guarda al futuro : lanciata la nuova Maglia con un VIDEO sui social : La Juventus lancia la nuova maglia: richiamo alla storia con una striscia rosa che divide la divisa in due sole parti Con un VIDEO postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c’è ...

Juventus - svelata la nuova Maglia : il rosa divide i colori storici [VIDEO] : Già si sapeva da un po’, ma soltanto in forma ufficiosa. Adesso la Juventus ha presentato ufficialmente la tanto discussa nuova casacca per la prossima stagione. Discussa per via di alcuni particolari inediti che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi: sostituite le tradizionali strisce, maglia divisa in due con il bianco da una parte e il nero dall’altra; ma non è tutto, a spezzare questi due colori c’è una ...

Maglia Juventus - finalmente è ufficiale : presentata la nuova divisa -VIDEO- : Maglia Juventus – Le anticipazioni delle ultime settimane sono state confermate. La prima Maglia della Juventus per la stagione 2019/20 non avrà le tradizionali strisce bianconere. Il club ha presentato il kit per le partite casalinghe con un video pubblicato su Twitter e un messaggio abbastanza chiaro per spiegare la scelta di rottura. Leggi anche: Roma Juventus streaming: […] More

Maglia portiere Juventus 2019/2020 : nuovo look - rivoluzione totale -FOTO- : Maglia portiere Juventus 2019 2020- Secondo quanto riportato da un tweet de “La Maglia bianconera”, la nuova Maglia da portiere per la stagione 2019/2020 subirà dei leggeri cambiamenti. Spazio a delle righe biancastre su Maglia nera. Un nuovo look che Szczensy , Perin e Pinsoglio indosseranno nel corso della prossima stagione. Ciò che balza al’occhio […] More