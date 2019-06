Mafia | sequestro di beni in Thailandia a Roberto Palazzolo | è il cassiere della mafia

direttasicilia

(Di martedì 11 giugno 2019) Arriva il primoper Vito, il finanziere di Terrasino considerato uno dei cassieri dei boss corleonesi. Sequestrare le ricchezze deldi Riina e Provenzano in Su Africa è un’impresa faraonica poichè lo Stato africano non riconosce il reato di. Ora però sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Dopo anni di inerzia c’è un’autorità estera che ha deciso di bloccare una parte, seppur piccola, dei patrimoni dei boss. Un conto corrente in una banca tailandese è stato bloccato dalle autorità del luogo con dentro una cifra che si aggira sui 40 mila euro. Un fatto simbolico se si pensa alla cifra irrisoria ma un passo in avanti se si pensa che nemmeno Giovanni Falcone era riuscito a sequestrare i patrimoni dei mafiosi all’estero. Ora le indagini condotte dalla direzione distrettuale antie dal nucleo di polizia ...

