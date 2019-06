Luna | Scoperta una massa metallica nel lato oscuro

Astronomia : smentita la scoperta della prima esoLuna al di fuori del Sistema Solare : Kepler-1625b – un gigante gassoso più massiccio di Giove – non avrebbe una luna nella sua orbita. Due studi pubblicati su Astronomy Astrophysics , hanno smentito le prove della sua ipotetica esistenza che era stata ipotizzata in una ricerca a guida dell’astrofisico Alex Teachey, lo scorso ottobre. Nell’articolo in questione, pubblicato su Science Advances, si descrivevano una serie di diminuzioni della luminosità nella curva di luce della ...