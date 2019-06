Luna | c' è una massa metallica che si nasconde sotto un cratere nel ' lato oscuro'

Forse abbiamo trovato Snoopy - il modulo Lunare disperso dell’Apollo 10 : (foto: Corbis Historical/Getty Images) Torna a casa, Snoopy! Il lander dell’Apollo 10 disperso nello Spazio 50 anni fa potrebbe essere stato ritrovato. A dirlo è Nick Howes, astronomo della Royal Astronomical Society del Regno Unito, dal palcoscenico del Cheltenham Science Festival, che si dichiara convinto al 98% di averlo individuato, a 29,4 gradi di magnitudine. “Ma finché qualcuno non gli andrà così vicino da poter tracciare il suo ...

L'oroscopo del 13 giugno - previsioni da Bilancia a Pesci : Luna 'sposa' Scorpione : L'oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia ...

Tv Luna – James Rodriguez vuole solo il Napoli! Questa la proposta di ADL al Real Madrid : il prestito - le cifre : James Rodriguez-Napoli Il Napoli forte su James Rodriguez, secondo Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, il giocatore ha già comunicato al Real Madrid la propria decisione di volere solo il trasferimento a Napoli. “James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da Aurelio De Laurentiis agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al ...

Mistero sulla Luna : scoperta anomalia nel lato nascosto : scoperta un’anomalia nel lato nascosto della Luna: descritta su “Geophysical Research Letters”, è stata rilevata dai ricercatori coordinati dal geofisico Peter James della Baylor University. Si tratta di una massa metallica, localizzata sotto il Bacino Polo Sud–Aitken, un enorme cratere da impatto del diametro di circa 2.500 km (1/4 della superficie Lunare). L’anomalia è stata scoperta grazie ai dati di due missioni ...

Gigantesca e misteriosa massa rilevata sotto un cratere della faccia nascosta della Luna : Incrociando i dati di due missioni della NASA, ricercatori americani hanno individuato una misteriosa massa da 2,18 quintilioni di chilogrammi che si estende per 300 chilometri al di sotto del bacino Polo Sud-Aitken, un immenso cratere sulla faccia nascosta della Luna. Ecco di cosa potrebbe trattarsi.Continua a leggere

L'oroscopo del giorno 11 giugno - 2ª sestina : martedì con Luna in Bilancia - Acquario top : L'oroscopo del giorno martedì 11 giugno 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la giornata coincidente con la parte della corrente settimana appena iniziata: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? A tenere banco l'andamento riservato ai segni facenti parte della seconda tranche zodiacale. In questo caso ad essere ...

Cosa ascolteranno gli astronauti sulla Luna? Tre arie di Puccini candidate alla playlist : Costa ascolteranno gli astronauti sulla luna? Il Festival Puccini di Torre del Lago scrive alla Nasa per proporre di inserire nella playlist lunare le celebri arie tratte da “La Bohéme” e “Turandot“, due dei massimi capolavori di Giacomo Puccini. Proprio in questi giorni la Nasa, in vista del lancio di astronauti sul suolo lunare previsto per il 2024 ha aperto le iscrizioni per comporre la lista di pezzi musicali da ...

Trump si è incartato sulla Luna e su Marte : Mentre – cambiando idea rispetto a poco fa – invitava la NASA ad abbandonare i piani per raggiungere il satellite ha scritto che “fa parte” di Marte, probabilmente intendendo un'altra cosa

Incidente in Spagna : si rompe giostra di Luna Park - 28 feriti : Incidente in Spagna: 28 persone sono rimaste ferite a causa della rottura di una giostra in un parco divertimenti allestito a San Jose de la Rinconada, nella provincia di Siviglia, nel sud del Paese. Dei 28 feriti, la maggior parte minori, 9 sono stati portati in ospedale e gli altri sono stati trattati sul posto. Una 13enne è in gravi condizioni, ha riportato un trauma cranico. La giostra si è rotta ed è andata fuori controllo, scaraventando in ...

Per Trump “Marte fa parte della Luna” - e il web si scatena : “Per tutti i soldi che spendiamo, la NASA NON dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza“: il presidente Donald Trump, criticando la NASA, è scivolato in una gaffe che ha fatto impazzire il web. Dicendo che la Luna “è parte” di Marte, probabilmente voleva fare riferimento al fatto che andare sulla ...

La Nasa cerca canzoni per la playlist Lunare e accetta suggerimenti : Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968A dire Luna e aggiungere canzone vengono in mente decine di brani. Dal Frank Sinatra di Fly me to the moon alla Loredana Bertè della Luna che bussò passando per i R.E.M. ...

Trump attacca la Nasa ma inciampa in una gaffe : «La Luna è parte di Marte» : Il presidente critica l’agenzia spaziale: «Con tutti i soldi che stiamo spendendo...». Probabilmente il presidente voleva criticare le politiche della Nasa e fare riferimento al fatto che andare sulla Luna è parte del più ampio progetto di andare su Marte

Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla Luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...

Nasa viaggerà verso la Luna con la musica scelta dagli utenti : Che musica ascolteresti durante un viaggio sulla luna? Dillo alla Nasa. Con l'approssimarsi del ritorno sul satellite della Terra, programmato per il 2024, la Nasa ha lanciato la campagna #NasaMoonTunes grazie alla quale è possibile proporre online fino al 28 giugno le canzoni da gettonare per la prossima missione. La playlist finale sarà trasmessa sulla radio della Nasa – Third Rock Radio – il 13 e 14 luglio nel ...