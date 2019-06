Lo stipendio dell’allenatore è di 679 mila dollari | il pagamento? In contanti…

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Ancora “strani movimenti” legati all’Iran, che per imposizione degli Stati Uniti non può effettuare transazioni bancarie di importi molto elevati. Per questo motivo, i campioni del Persepolis Teheran pagheranno i 679didel loro allenatore croato, Branko Ivankovic, in contanti. Ad aprile, invece, Carlos Queiroz, ex allenatore dell’Iran, aveva presentato una denuncia alla Fifa contro la Federcalcio iraniana che non gli aveva pagato parte dello. Il problema si potrebbe ripresentare anche con il nuovo ct Marc Wilmots. In Iran sono in molti i curiosi che vogliono capire come la Federazione intenderà risolvere la questione.L'articolo Lodell’allenatore è di 679: il? In contanti… CalcioWeb.

