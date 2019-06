LIVE Usa-Thailandia 2-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | raddoppia Lavelle!

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28′ Si fa vedere finalmente lacon un tiro di Thongsombut parato senza problemi da Naeher. 23′ Morgan calcia alto con il sinistro. 20′ GOOOOOOOL USA!! Rete di Lavelle che sfrutta l’assist di Morgan e trafigge una non perfetta Charoenying, 2-0 per le statunitensi. 18′ Ci riprova Mewis da fuori area, stavolta la palla termina lontana dalla porta. 16′ Continua il dominio degli USA, che come era prevedibile stanno cercando di mettere in ghiaccio il risultato. 12′ GOOOOOOOL USA!! O’Hara dribla un’avversaria e mette in mezzo dove trova la solita Morgan che di testa deposita in rete la palla per l’1-0 statunitense. 11′ MEWIS! La centrocampista trovata bene in area da O’Hara calcia alto da buona posizione. 9′ Le azioni migliori delle statunitensi si ...

