oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87-92 Penetrazione mancina di Curry. 87-90 TRIPLA DI LOWRY! 84-90 La panchina dei! Cook serve Bell, che alza la parabola e trova solo la retina. 84-88 Lowry recupera un ottimo pallone e lo tramuta in due punti. 82-88 Tripla di Cook! Incredibile canestro del numero quattro. 82-85 Ibaka attacca in post Cousins e sulla virata segna un gran canestro. 80-85 Ibaka al volo corregge l’assist di Powell. 78-85 Un solo libero di Cousins per aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO QUARTO!di sei punti prima dell’ultima sirena. Saranno dodici minuti di grande intensità e passione. Leonard butta via la p. Ultimo tiro per. Iguodala sbaglia il piazzato dall’angolo. 32 secondifine. 78-84 Un solo libero per Leonard. 77-84 Tap in di Ibaka. Un minuto e mezzofine. 75-84 ...

zazoomblog : LIVE Toronto-Golden State NBA Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA: Warriors avanti alla fine del primo quarto (34-28)… - prest_it : Un’ora alla palla a due. Prima partita dell’anno che vedo live. La mia vita è cambiata, e non c’è giorno che i “r… - zazoomblog : LIVE Toronto-Golden State NBA Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA: Raptors ad un passo dal titolo i Warriors si affid… -