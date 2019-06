LIVE Toronto-Golden State NBA | Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA | i Warriors vincono in

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro. SI RITORNA ALLA ORACLE ARENA! 31 punti di Curry, 28 per Thompson, mentre anon bastano i 26 punti di Leonard. Curry e Thompson con un finale incredibile regalano una vittoria clamorosa a. Pazzesco finale! Lowry ha avuto la tripla del titolo, ma non ha preso neanche il ferro. LOWRY SBAGLIA DA TRE!HA VINTO-5! Fallo in attacco di Cousins. Blocco irregolare su VanVleet. Quindici secondi alla fine. 105-106 Interferenza di Cousins sull’appoggio di Lowry.va sul -1. 30 secondi alla fine. Incredibile infrazione di campo per Draymond Green. Cousins ferma Gasol. Palla. 103-106 THOMPSOOOOOOON! ANCORA DA TREEEEE! GLI SPLASH BROTHERS! 56 SECONDI ALLA FINE! 103-103 CURRYYYYYY! TRIPLAAAAAA! Palla persa di Lowry. Pessima azione ...

