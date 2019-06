LIVE Pagelle Italia-Bosnia 2-1 in DIRETTA | i voti della partita Insigne e Verratti la

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LADIBuona sera e benvenuti alledi, quarto match degli Azzurri nel Girone J di qualificazione ad Euro 2020. Si chiude con il vantaggioper 1-0 un primo tempo ben giocato dagli ospiti. Azzurri volenterosi ma imprecisi, vedremo cosa succederà nel secondo tempo. Andiamo, quindi, a consegnare lesfida di Torino. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALEDI(4-3-3): Sirigu 6.5 – Ennesima prova di grande spessore per il portiere del Torino. Sul gol subito non può opporsi, per il resto sempre attento in uscita e sulla linea di porta. Mancini 5.5 – Inizia bene ma con il passare dei minuti soffre sempre di più lache capisce le sue difficoltà e attacca dalla sua parte. Fuori ruolo. Dal 20’st De Sciglio S.V. ...

