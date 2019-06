LIVE Italia-Ucraina Under20 0-1 | Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA | il Var manda

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA DELLA PARTITA GOL ANNULLATO A SCAMACCA VIDEO HIGHLIGHTS0-1 LE DICHIARAZIONI DI NICOLATO 19.25 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.24 L’esce per la seconda edizione di fila in! L’vince 1-0 grazie al gol di Buletsa nel secondo tempo e vola in finale del Mondiale U20 per la prima volta nella sua Storia! Azzurrini beffati in un secondo parziale dominato dopo aver giocato un brutto primo tempo: i contropiedi attendisti ucraini hanno fatto la differenza. Così come il Var: al 93′ il pareggio in girata di Scamacca è stato annullato dalla tecnologia. Per la seconda volta in due anni, gli Azzurrini si giocheranno ancora una volta la finalina, venerdì, contro Ecuador o Corea del Sud. FINE SECONDO TEMPO 95′ NON C’È PIU’ TEMPO! L’È ...

