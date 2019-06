LIVE Italia-Ucraina Under20 0-1 | Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA | Buletsa manda

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66′beffata nel miglior momento:che buca la difesa azzurra con il bolide di. 65′ BEFFAPIAZZA L’1-0!AVANTI. 64′ Cambio: Supriaha per Sikan. 63′ PINAMONTI! CHE AZIONE DELL’! Palla illuminante di Esposito per la sponda di Scamacca: Pinamonti prova il destro dal limite fuori di poco. Era in offside l’ex Sassuolo. 60′ SCAMACCA! Grande giocata di Tripaldelli sulla fascia, Scamacca non trova la giusta sponda. 59′ Ottimo lavoro di Esposito in mezzo al campo: dopo aver riconquistato palla, il #20 prova lo scavetto per Scamacca. Intercettato. 57′ Scamacca spara sulla barriera! 56′ Punizione interessante per gli azzurri: ammonito Popov. 54′ Decisamente meglio l’in questa seconda frazione. 52′ ...

