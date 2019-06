LIVE Italia-Ucraina Under20 0-0 | Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA | si riparte in

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ Decisamente meglio l’in questa seconda frazione. 52′ PINAMONTI! Gran movimento diagonale, Esposito lo serve ma il #9 non la sfrutta a dovere. 50′ Pinamonti atterrato al limite dell’area: tutto regolare. 49′ L’impostazione prova a partire come sempre dalla difesa: troppo prevedibile quest’oggi. 47′ Gli Azzurrini provano a restare in attacco in questo avvio: tiro alle stelle di Pinamonti. 46′ Si! Fuori Frattesi, fattosi male nel finale del primo tempo, e dentro Alberico. INIZIO SECONDO TEMPO 18.17in difficoltà nel primo tempo: 0-0 giusto per quanto visto in Polonia considerando la buona prova dell’che ha messo alle strette a più riprese gli azzurrini. Diversi i colpi su punizione dei ragazzi dell’Est: Azzurrini impallati e statici. ...

