LIVE Italia-Ucraina Under20 0-0 | Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA | gli azzurrini

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Manca sempre meno al fischio d’inizio: chi andrà in finale? 17.16 Andrea Pinamonti sta giocando da vero leader in questo torneo: sono 4 i gol messi a referto. Irraggiungibili i 9 centri del norvegese Erling Haland. 17.13 Anche l’fa della difesa il proprio marchio di fabbrica: appena 3 i gol subito. 9 le reti fatte. 17.10 L’arbitro della sfida sarà il brasiliano Raphael Claus, con l’aiuto degli assistenti Danilo Simon e Bruno Pires. 17.07 Quindi, domenica, avrà inizio l’Europeo U21 in cui ci saranno i giocatori più talentuosi degli ultimi mesi: tra i tanti, Zaniolo, Kean e Tonali. 17.04 Allo stesso modo, anche l’femminile ha fatto gioire tutta la penisola nel Mondiale francese, battendo 2-1 al 94′ l’Australia. 17.01 Un grande periodo per le spedizioni azzurre in giro ...

