LIVE Italia-Bulgaria 2-0 volley femminile | Nations League 2019 in DIRETTA Azzurre in

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 L’errore al servizio dellae l’conquista la sua ottava vittoria in24-20 Il muro bulgaro sulla palla staccata da rete di Sylla 24-19 Out l’attacco di Sylla da zona 4 24-18 Vincente l’attacco di Sylla da zona 4 23-18 Out il servizio di Fahr 23-17 Chirichellaaaaaaaaa!!! La free ball 22-17 Muroooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 21-17 Mano out di Sylla sulla palla attaccatissima a rete di Orro in zona 4 20-17 Vincente in diagopnale lungo G. Dimitrova da 4 20-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiiiiiiiii 19-16 La free ball di Faaaaaahr 18-16 Pietrini vincente da zona 2 17-16 Vincente la parallela di G. Dimitrova da zona 4 17-15 La pipe di G. Dimitrova 17-14 Mano out di Pietrini da zona 4 16-14 Vincente Chausheva da zona 2 16-13 Errore al servizio16-12 In controtempo ...

