LIVE Italia-Bosnia | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | la Nazionale può ipotecare il

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Le probabili formazioni di– I precedenti tra– Risultati e classifiche gironi Buona serata e bentrovati alladi, valida per il quarto match del gruppo J delleagli. Sarà l’Allianz Stadium di Torino, la “casa” della Juventus il confronto. La, reduce dal convincente successo per 3-0 contro la Grecia, vuol chiudere in bellezza questa prima parte del percorso continentale, cercando i tre punti contro laErzegovina, match programmato alle ore 20.45 di domani. Una sfida probante per i nostri portacolori che, in testa al raggruppamento, vogliono dar seguito alle ottime prestazioni in campo, centrando il bersaglio grosso e magari non subendo gol, come è avvenuto in queste ...

repubblica : FINITA!!! L'Italia di calcio vince all'esordio del Mondiale donne battendo l'Australia con due gol di Bonansea - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… - matteosalvinimi : Vi ripropongo la mia intervista a Rai Radio Uno. L’Italia, i suoi straordinari imprenditori e lavoratori, hanno vog… -