Lite Neymar-Draxler | il tedesco confessa | “Ecco cosa accadde…”

(Di martedì 11 giugno 2019) Quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. E’ uno dei ‘giuramenti’ molto cari ai professionisti sportivi, a maggior ragione nel mondo del calcio. Famosa in tal senso è latraal PSG a inizio maggio, dopo una dopo una sconfitta per 3-2 in casa del Montpellier. Il centrocampistaconferma,ndo a Kicker la dinamica della vicenda: “Abbiamo avuto una, può succedere a chiunque e se non sei d’accordo con qualcuno non devi vedere chi è’ per dire la tua. Durante la partita ero nervoso, lui anche, è volata qualche parola di troppo, ma direi che non è successo nulla di speciale, anche se quanto accaduto conferma che non eravamo nel momento migliore a livello mentale“.L'articolo, il: “Eccoaccadde…” ...

