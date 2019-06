Le morti del mistero nella Repubblica Domenicana | ecco cosa sta succedendo ai turisti

Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di un barca al largo dell’isola di Lesbo - in Grecia : Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia. La Guardia Costiera greca ha detto che la barca era partita dalle coste della Turchia, non lontano dall’isola, e che aveva ricevuto un

Cadaveri nel fiume Po - l’autopsia : “I due giovani delle Bahamas sono morti annegati” : John Blair Rashad Randy e Ramsey Alrae Keiron, i cui corpi sono stati trovati nel fiume Po la scorsa settimana, sono morti annegati: lo rivela l'autopsia.Continua a leggere

Scrive “Sbirri morti” su un muro - ma alle sue spalle c’è una volante della polizia : Un giovane riminese è stato sorpreso dalla polizia mentre Scriveva su un muro della città romagnola: "Sbirri morti, 10 100 1000 sbirri morti".Continua a leggere

Allerta listeria - mangiano dei panini con della carne contaminata : tre morti : Allerta listeria nel Regno Unito dove tre persone sono morte dopo aver mangiato tre sandwich preconfezionati a base di carne. A causare il decesso sono stati i batteri di listeria presenti nei panini contaminati. Le vittime sono state ricoverate in ospedali diversi, due alla NHS Foundation Trust dell’Università di Manchester, mentre la terza alla Aintree University Hospital Foundation Trust, a Liverpool. I prodotti provenivano dalla stessa ...

A Otsuchi c'è un telefono davanti al mare dove in migliaia chiamano i morti dello tsunami : A Otsuchi in Giappone, davanti al mare, c’è un vecchio telefono dove migliaia di persone chiamano i propri cari morti durante il terribile tsunami del 2011. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.L’apparecchio in fòrmica, nero, contrasta con il candore della struttura che lo contiene. Il bianco, in Giappone, è il colore del lutto, oltre che della purezza. E il signor Itaru Sasaki, pensando a ...

Le notizie del giorno – morti due calciatori in un incidente - le parole di Guardiola sulla Juventus - il filmino all’arbitro donna : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. calciatori Morti IN UN incidente – E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, ...

Il diario segreto del marine : “Quanti morti da seppellire” : «Seppellire i morti, alcuni dei quali avevano galleggiato per giorni nel mare lurido, era un vero calvario. Guardare quei corpi maciullati, gonfi e verdi per le vesciche provocate dall’acqua salata, gli occhi ancora aperti e i piedi tre volte più grossi del normale, era una vista che nessuno di noi dimenticherà mai; per non parlare della puzza». Q...

Sea Watch : “Gommone in avaria a largo della Libia - alta probabilità di dispersi e morti annegati” : Un gommone con 80 persone a bordo sarebbe naufragato a largo della Libia. Lo denuncia Sea Watch attraverso un post su Twitter, in cui comunica che ci sarebbero diverse persone in acqua, e un'alta probabilità di dispersi e morti annegati. Sul posto sarebbe intervenuta la Guardia costiera di Tripoli.

Sudan - 40 cadaveri ripescati nel Nilo. “E’ un massacro”. Cento i morti della repressione : Almeno 40 cadaveri sono stati ripescati nel Nilo a Khartoum in seguito alla violenta repressione dei giorni scorsi da parte delle forze armate. A quanto affermano fonti mediche, con le decine di corpi rinvenuti nel Nilo il bilancio degli attacchi contro i manifestanti democratici sale ad oltre 100 morti. Due giorni fa il sit-in di protesta davanti al quartier generale dell'esercito e' stato "disperso" con la violenza: in un primo momento si era ...

Migranti - Ue denunciata dalla Corte delll'Aja per le morti in mare : "Crimini contro l'umanità" : L'accusa di "crimini contro l'umanità" si basa sull'ipotesi che funzionari e politici abbiano consapevolmente creato la "rotta migratoria più mortale del mondo"

Un altro naufragio al largo della Libia : almeno 2 morti - una ventina i dispersi : Un barcone di migranti si è rovesciato al largo della costa libica . Lo riporta su Twitter l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim Libya). Le ricerche proseguono per il soccorso ad altri eventuali sopravvissuti. A bordo del barcone vi erano 95 migranti, e tra loro donne e bambini. ne sono stati tratti in salvo 73, aggiunge l’Oim. Due...

Napoli - l'ultimo business della camorra : racket sulle bare dei cinesi morti : Mille euro per ogni salma che esce da Napoli, che passa per il porto, che entra in uno di quei container destinato a sbarcare in estremo oriente. Mille euro per ogni salma di un cinese morto,...

Migranti - l'allarme dell'Unhcr : "morti in mare aumentano - è inaccettabile" : L'Alto commissario Onu per i rifugiati: "Diminuire la capacità dei salvataggi è un attentato alla cultura e alla tradizione europea"

Impiegato deluso e risentito fa strage in ufficio : 13 morti a Virginia Beach : Sono almeno tredici, fra cui l’omicida, le vittime della strage avvenuta ieri a Virginia Beach. Un copione che purtroppo abbiamo letto troppe altre volte, cioè quello dell’Impiegato risentito che fa strage dei colleghi, perché la facile disponibilità delle armi negli Stati Uniti consente a chiunque di sfogare la propria rabbia in questo modo....