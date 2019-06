Le mafie italiane e lo snodo africano della cocaina dietro l' arresto di 6 italiani

agi

(Di martedì 11 giugno 2019) Era diretto in Calabria il “carico” di 1,2 tonnellate disequestrato nel settembre dello scorso anno in Brasile. Per questo seida tempo residenti in Costa d'Avorio lo scorso 4 giugno sono stati arrestati assieme a un uomo franco-turco e tre ivoriani (tra cui due donne). Il blitz ha riportato d'attualità l'importanza dellonelle rotte del narcotraffico e arriva a poche settimane dall'di tre uomini originari di Mazara del Vallo (Trapani) che alcune settimane fa sono stati fermati a largoPolinesia Francese con 450 kg di. I seiinvece sono stati arrestati tra Abidjan (la capitale ivoriana) e Tobou, una città a pochi km dal confine con la Liberia. Gli investigatori sono arrivati sulle loro tracce dopo nove mesi dal sequestro di un container nel porto di Santos, scovato tra le merci in partenza per la Costa d'Avorio. Oltre ...

