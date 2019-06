L' anagrafe non sa cosa scrivere su padre e madre | negata carta

Per un problema tecnico - da questa mattina l’anagrafe di Milano non rilascia carte d’identità e certificati elettorali : Da sabato mattina gli uffici dell’Anagrafe di Milano, da quello centrale di via Larga a quelli periferici, non rilasciano né carte d’identità né certificati elettorali a causa di un problema tecnico. Il comune ha diffuso un comunicato in cui ha

L’anagrafe italiana non trascriverà gli atti stranieri che riconoscono la filiazione del genitore non biologico di bambini nati dalla gestazione per altri : La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie

La Cassazione ha deciso che l’anagrafe italiana non può trascrivere gli atti stranieri che riconoscono la paternità del genitore non biologico di un bambino nato dalla gestazione per altri : La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie

Iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo : così il ricorso ha dimostrato che nella legge di Salvini non c’è il divieto : Sui tre migranti ammessi all’Iscrizione sul registro anagrafico comunale, i sindaci avrebbero potuto intervenire anche prima dei tribunali. Le sentenze dei giudici di Bologna e Firenze sono diventate in queste ore terreno di una improvvisa ed accesa battaglia politica: da una parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini; dall’altra il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e i giudici definiti dal titolare del Viminale “di sinistra”; al centro il ...

De Mita e Alberoni - in politica l'anagrafe forse non conta : 'Oggi e il momento di rifondare l'Europa, farne uno stato federale perche possa prendere decisioni rapide sulla politica economica, fiscale, militare, sulla politica estera, trattando alla pari con ...