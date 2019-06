Ladro ucciso a Ivrea | per l' autopsia il tabaccaio ha sparato dall' alto

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : I primi risultati dell’autopsia sembrano non coincidere con la versione dei fatti fornita agli inquirenti dal derubato che aveva parlato di una colluttazione in strada

Papa Francesco - la lezione di don Giuseppe Dorma : "Perché benedico il tabaccaio che ha ucciso il Ladro" : Menomale che ci sono preti come don Beppe Dorma, menomale che il cristianesimo riesce a resistere nelle periferie tanto evocate da Bergoglio ma in realtà tanto dimenticate a vantaggio della Curia e dei suoi proclami. Proprio là, nei paesi di provincia, dove il parroco è ancora una delle figure più r

Ladro ucciso dal tabaccaio - senatore leghista difende il commerciante : "E' lui la vera vittima" : "A lui va tutta la nostra solidarietà - dice il senatore della Lega Canavese Cesare Pianasso, a nome dei militanti canavesani del partito - sono convinto che lui stesso stia vivendo ore di grande sofferenza per la tragedia che lo ha visto coinvolto".

Ladro ucciso dal tabaccaio - la Lega con il commerciante : “È lui la vera vittima” : La dura presa di posizione del Carroccio: "Il 'mestiere' del Ladro o del rapinatore comporta dei rischi ed è assolutamente giusto tutelare chi si difende". Solidarietà al proprietario della tabaccheria espressa anche dal parroco di Pavone, don Beppe Dorma. Confermata per martedì la fiaccolata organizzata dai commercianti.Continua a leggere

Matteo Salvini e il Ladro ucciso dal tabaccaio a Ivrea : "Se avesse fatto il muratore - sarebbe ancora qui" : "Ha tutta la mia solidarietà". Matteo Salvini non ha dubbi: il ministro degli Interni sta con il tabaccaio che ha sparato a tre banditi che hanno provato a fare irruzione nel suo negozio a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea. E sul ladro rimasto ucciso nella sparatoria, da palco di un comizio elett

Ivrea - Stacchio difende il tabaccaio : ?"La vittima è lui - non il Ladro ucciso" : Claudio Cartaldo Il benzinaio che sparò e uccise un bandito si schiera con il tabaccaio di Ivrea: "Non si può dormire con l'ansia dei ladri di notte" Graziano Stacchio si schiera con il tabaccaio di Pavone Canavese. Il titolare del negozio alle porte di Ivrea è indagato per eccesso di legittima difesa dopo che nella notte ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Dopo la solidarietà "politica e umana" del ministro Salvini, ora ...

Legittima difesa o omicidio? Il nuovo caso del tabaccaio che ha ucciso un Ladro : Dopo 7 furti subiti in 10 anni Marcellino Iachi Bonvin, un tabaccaio di Pavone Canavese, ha ucciso un ladro. Ora è indagato...