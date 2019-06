La vacanza childfree? «Bella | fino a quando non si diventa genitori»

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019) «Ho 33 anni e, dopo un lungo fidanzamento, sono tornata single. È stato un anno molto stressante: ho dovuto riorganizzarmi, accantonare una serie di progetti e trovare la spinta per metterne in cantiere altri. Finalmente sto meglio, ma ho dovuto impegnarmi a ricostruire la mia vita. E adesso, alla soglia dell’estate, ho una gran voglia di rilassarmi e di non pensare a nulla». Sara partirà per le vacanze con le sue amiche Laura e Mara, e sta cercando una struttura. Fra hotel, agriturismi, resort e stabilimenti balneari, in Italia almeno 52 hanno adottato una «no kids policy». È il 6,5% rispetto alle strutture presenti in tutto il mondo, che sono almeno 800: 420 in Europa, 218 nelle Americhe, 69 in Africa, 61 in Asia e 32 in Oceania (dati Università Popolare delle Discipline Analogiche). «Non mi rilasso se sento piangere o gridare» «Io amo i bambini: ho un nipote di tre anni con ...