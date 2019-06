lastampa

(Di martedì 11 giugno 2019) «La datazione dellaeffettuata nel 1988 con il radiocarbonio non è corretta». Si è potuto «finalmente osservare i dati grezzi»: sono «disomogenei» e dunque la collocazionedel Sacro Lino «non è attendibile». Bisogna «realizzare un’altra misurazione». Non ha dubbi Benedetto Torrisi, professore statistico economico, che riassume cos...

alcinx : RT @LaStampa: “La Sindone non è di epoca medievale. Servono nuovi studi per conoscerne l’età” - torino_today : “La Sindone non è di epoca medievale. Servono nuovi studi per conoscerne l'età” - La Stampa - makiri_musica : RT @LaStampa: Nuova conferma al convegno di studiosi all’Università di Catania. -