La Sicilia ricorda Sebastiano Tusa | l’archeologo morto in Etiopia

(Di martedì 11 giugno 2019) Grande commozione a Palazzo d'Orleans di Palermo dove oltre trecento persone, tra istituzioni, amici e collaboratori disi sono ritrovati perre l'archeologo marino scomparso tragicamente lo scorso 10 marzo nel disastro aereo in. La cerimonia, preceduta da una messa nella cattedrale è stata fortemente voluta dal governo regionaleno, del qualefaceva parte, come assessore ai Beni Culturali.Il presidente della Regione Nello Musumeci ha sottolineato, commosso, il dolore per la sua scomparsa accompagnato dallo sconforto, e soprattutto dall'impotenza e dalla rabbia nell'attesa della sua bara. "Avremmo voluto questa cerimonia davanti a una bara sulla quale depositare un fiore e per questo abbiamo atteso tre mesi. Un'illusione che abbiamo inseguito tutti, i familiari, il governo regionale e le istituzioni nazionali, la Farnesina. Alla fine, la ...

