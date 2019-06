La Serie A contro BeoutQ | Supercoppa in Arabia a rischio

La Lega Serie A vota contro la riforma della Champions League : La Lega Serie A si dichiara contraria alla riforma della Champions League a partire dal 2024. Con una delibera adottata oggi si allinea alle altre quattro maggiori leghe europee (Ligue 1, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League). La proposta di riforma, si legge nella delibera, minaccia il futuro del calcio europeo: “altera e danneggia gravemente la competitività dei campionati nazionali, minando il principio della qualificazione, basato solo ...

La Serie A si schiera contro la Super Champions : Serie A contro Super Champions – Anche la Serie A si dice contraria alla riforma della Champions League proposta da UEFA ed Eca a partire dal 2024. Resta dunque sempre più incerto il futuro delle coppe europee, ora che anche il massimo campionato italiano ha deciso di prendere posizione ufficialmente. La Serie A, infatti, ha […] L'articolo La Serie A si schiera contro la Super Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Serie BKT finali play-out Salernitana salva dopo aver sconfitto (2-4) il Venezia ai calci di rigore. In B anche il Pisa dopo il successo ai play-off contro la Triestina : Evasa la pratica retrocessione delle quattro squadre che giocheranno in Serie C la prossima stagione. Sarà il Venezia che si

Serie C - il Pisa vince contro la Triestina e vola in B. Il Venezia dice addio ai cadetti : k.o. ai rigori - la Salernitana si salva : Torna in Serie B dopo due anni il Pisa, vincendo al Nereo Rocco ed eliminando la Triestina, favorita dopo il 2-2 dell’andata in Toscana. Nella doppia sfida i nerazzurri hanno dimostrato di avere qualcosa in più: due volte in svantaggio in casa è riuscita a raddrizzare la sfida col solito Moscardelli, 39 anni, ex di turno e ancora voglia di stupire tra gol e barbe, addirittura rischiando di vincerla nel finale. ...

Chernobyl - la Russia vuole girare una contro-Serie tv con la sua versione dei fatti : La co-produzione Hbo-Sky Chernobyl, già andata in onda negli Stati Uniti e che debutterà invece da noi il 10 giugno su Sky Atlantic, non solo ha attirato grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica ma ha anche riacceso l’interesse nei confronti di un evento tragico eppure dai contorni fumosi com’è stata l’esplosione nucleare dell’aprile 1986. Ma non tutti sono d’accordo con la ricostruzione dei fatti ...

Chernobyl - la Russia ha già pronta la 'contro'Serie (con l'incidente causato da una spia USA) : La Russia putiniana non ha apprezzato Chernobyl, la miniserie HBO e Sky che ha registrato grandi successi di pubblico e critica negli USA (tanto da guadagnare il rating più alto mai raggiunto da una serie su IMBD) che andrà in onda da lunedì 10 giugno su Sky Atlantic. I quotidiani filo.governativi non hanno mancato di criticare pesantemente la fiction Made in USA/UK, definendola una "parodia" infarcita di luoghi comuni sull'Unione Sovietica, ...

Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della Serie che permetterà di controllare qualsiasi NPC? : Non sarebbe un vero E3 senza rumor su giochi di Ubisoft e, stando a Roller Champions, il terzo Watch Dogs è ora emerso grazie ad Amazon UK, e dovrebbe chiamarsi Watch Dogs Legion. Kotaku avrebbe confermato le indiscrezioni, poiché il famoso sito sarebbe in possesso di notizie di diverse fonti collegate all'azienda.Nell'articolo di Jason Schreier leggiamo che Watch Dogs Legion sarà ambientato a Londra e presenterebbe una caratteristica davvero ...

Baseball - Serie A1 2019 : doppio successo di San Marino contro Redipuglia nella settima giornata : settima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 di Baseball 2019, che quest’oggi ha visto in gara San Marino e Rangers Redipuglia, per due incontri ricchi di spettacolo ed emozioni, entrambi vinti dalla formazione allenata da Mauro Mazzotti. Un dominio, quello dei rossoblu, iniziato già dopo il secondo inning, con il fuoricampo di Celli, capace poi di raddoppiare il punteggio nella quarta frazione, volando sul 5-0 dopo ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Indianapolis 2019 in DIRETTA streaming. Che sfide : Detti contro Rapsys nei 200 stile e Panziera contro Hosszu nei 200 dorso : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della prima giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sopra: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni statunitense, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand sul sito di IrcSportTv. Il commento tecnico è affidato alla ...

Catania - è febbre playoff : contro il Trapani pubblico da Serie A - staccati più di 17 mila biglietti! : Dopo un non entusiasmante quarto posto in campionato, il Catania ha superato Reggina e Potenza ai playoff di Serie C, e aspetta adesso il Trapani (piazzatosi secondo nel girone C) nel penultimo turno di questa fase finale. In caso di passaggio del turno, infatti, ci sarà l’ultima doppia sfida che sancirà le due squadre che verranno promosse in Serie B. Serie B da cui il Catania manca da qualche anno e che vuole riabbracciare, andando ...

Playoff Serie B - Pescara-Verona 0-1 : contro il Cittadella sarà derby veneto per la Serie A [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Pronostici Serie A/ Scommesse - quote : granata favoriti contro la Lazio - 38giornata - : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse per le partite della 38e ultima giornata del primo campionato italiano, il 25 e 26 maggio 2019.

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le Serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...