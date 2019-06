La sanità italiana cade a pezzi | in 10 anni 28 miliardi in meno | l' allarme di

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Sprechi, tagli, inefficienze e cure essenziali non garantite a tutti e, di contro, l’aumento di fondi integrativi per ammortizzare la spesa privata per la salute. Sono questi i quattro fattori che, secondo la fondazione Gimbe stanno “facendore ail Servizio Sanitario Nazionale”.L’immagine è impietosa e preoccupante e per avere un’idea della situazione basta partire dai numeri: “Nel periodo 2010-2019 sono stati sottratti al Ssn 37- precisa il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta - e, parallelamente, l’incremento del fabbisogno sanitario nazionale è cresciuto di quasi 9”, con una differenza, quindi, di 28.Inutile sperare nel futuro: il DEF 2019 ha previsto una riduzione del rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% nel 2019-2020 al 6,5% nel 2021 e 6,4% nel 2022, mentre l’aumento di 8,5 ...

