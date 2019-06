La paura può essere bloccata e ‘dimenticata’ | italiani scoprono come riuscirci nel

L’intelligenza artificiale nei tribunali fa ancora paura. Ma in realtà può essere davvero d’aiuto : I giuristi si allarmano per le macchine, per la robotica che sta invadendo le nostre vite e per le sperimentazioni di intelligenza artificiale. Taluni si scagliano contro questi mostri che renderebbero l’uomo un cyborg senza coscienza, distruggendo millenni di pensiero umanista e antropocentrico. Altri si dannano per comprendere le responsabilità per danni causati dalle macchine intelligenti: basti pensare a quali controversie potranno nascere ...