«La mia vita con John F Donovan» | esce finalmente il primo film americano di Xavier

Diabete - la vitamina D può prevenire la glicemia alta? Un nuovo studio fa chiarezza : Quanto contribuisce la vitamina D nella prevenzione del Diabete di tipo 2? Molti i pareri, spesso in contrasto: se da un lato alcune ricerche sostengono che dare supplementi giornalieri di vitamina D possa giovare nella lotta alla glicemia alta, altre ricerche sostengono che la vitamina D non riduce in modo significativo il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 in soggetti predisposti e che presentano un livello sufficiente di tale ...

Kasia Smutniak vola con le Frecce Tricolore : "Il sogno della mia vita" : “Ho raggiunto il sogno della mia vita”. Kasia Smutniak, 39 anni, è orgogliosa di aver volato con le Frecce Tricolore. A raccontare la sua esperienza un lungo reportage su Il Messaggero. “La passione per il volo” è il titolo da mettere sotto la foto del viso dell’attrice mentre si toglie il casco e si aggiusta appena un po’ i lunghi capelli. C’è pure una punta di delusione nella ...

Giulia Salemi dopo l'addio a Francesco Monte : «Devo riprendere in mano la mia vita» : ?Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power, vi mano un bacione?, dopo l?addio al fidanzato Francesco Monte, conosciuto all'interno della...

Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte : ‘Devo riprendere in mano la mia vita’ : Quando una storia d’amore nasce davanti alle telecamere (del Grande Fratello Vip) in qualche modo è giusto che finisca nello stesso modo. Per questo motivo Giulia Salemi, dopo la rottura con Francesco Monte (che secondo il settimanale Spy in edicola sarebbe da imputare proprio alla volontà di lui), è tornata sui social con alcune stories in cui parla della fine della sua storia con l’ex tronista. Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ...

Devo riprendere la mia vita! Giulia Salemi preoccupa i fan : Giulia Salemi è tornata sui social per ringraziare i fan che l'hanno sostenuta dopo l'annuncio della rottura con Francesco Monte, ma il viso e l'espressione della ex concorrente del GF VIP hanno destato preoccupazione. A pochi giorni di distanza dall’annuncio della fine della relazione con Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata sui social, ma i messaggi registrati hanno fatto molto preoccupare i fan.-- La ex concorrente del ...

Marco Columbro : «Casa mia venduta a Berlusconi? Non ne parlo. In un'altra vita ero cavaliere templare» : Nella giornata di ieri si è parlato molto di Marco Columbro, dopo la rivelazione del quotidiano Il Tempo (ne abbiamo parlato anche noi su Leggo.it qui) su Silvio Berlusconi che ha comprato la...

L'economia italiana sta per fare boom - ecco come evitare il botto : Ha iniziato un anno fa l’ex ministro Savona: “Il PIL italiano può crescere del 3%”. Poi è arrivato il premier Conte: “Il 2019 sarà un anno bellissimo”. A ruota l’ha seguito il vice premier Di Maio gridando dal balcone “abbiamo abolito la povertà!”, per poi rincarare la dose: “il 2019 sarà l’anno del boom economico”. Improvvisazione e ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia sbloccano l’Italia con due bronzi - ripescate De Vita ed Esposito : Sono arrivate alla quarta giornata di gare le prime medaglie italiane ai Campionati Europei junior 2019 di Lotta in corso di svolgimento fino a domenica 9 giugno a Pontevedra, in Spagna. Nella giornata odierna è stata la Lotta femminile la protagonista del programma, con le finali delle prime cinque categorie e le eliminatorie delle cinque categorie restanti che hanno visto complessivamente sette Lottatrici azzurre impegnate sulle materassine ...

Achille Lauro : "La mia overdose? Di libri - musica e film per cambiare vita" - : Paolo Giordano L'artista ai Seat Music Awards a Verona: "Da Sanremo sono uscito molto diverso" Lui esce di corsa, finito lo show, vestito come una rockstar glam anni '70 e Gino Paoli gli fa: «Tu sei Achille Lauro come l'armatore?». L'incontro tra due generazioni distinte e distanti. Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis classe 1990, è stato la rivelazione del Festival di Sanremo e il suo ultimo brano C'est la vie è stato molto ...

Salvini "grato alla Madonna per mia vita"/ Tra rosario - Cammino Santiago e Padre Pio : Salvini, la fede e la Madonna: 'sono grato alla Vergine Maria per la mia vita'. Il Ministro tra rosari, Cammino di Santiago e visite a Pietrelcina

Rita Dalla Chiesa/ "Morte Fabrizio Frizzi? Pensavo che la mia vita fosse finita lì" : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi: dopo la sua morte prematura, l'ex moglie lo ha sempre ricordato con amore e amicizia.

L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video. E lui : “Inizia un nuovo capitolo della mia vita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer di benvenuto al tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nel video emozionale si vede l'arrivo di Conte a Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel video Conte. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la ...

Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Entusiasta - un nuovo capitolo della mia vita» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...

Validi antidoti all’epidemia dell’emotività : Sebbene femminista come tutte, insegnante di scrittura alla scuola Holden come tutti, antisalviniana come tutti, Ilaria Gaspari ha avuto un’idea non da tutti: sperimentare nel quotidiano i precetti della filosofia greca. Dunque si è immersa nella saggezza antica per sei settimane, ciascuna vissuta s