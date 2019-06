Juventus | Pogba o Milinkovic Savic | svelato il piano di Paratici

juvedipendenza

(Di martedì 11 giugno 2019)-Sembra ormai questione di ore per lal’annuncio del nuovo allenatore. Anche dall’Inghilterra arrivano nuovi indizi sull’ormai prossimo approdo di Maurizio Sarri in bianconero ed anche per questo le manovre di calciomercatostanno entrando nel vivo. Tra le priorità, cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi, c’è l’innesto di un grande colpo a centrocampo per il quale … More

