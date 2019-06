Juventus | l' arrivo di Mendy al Real Madrid potrebbe spingere Marcelo in bianconero

Juventus : in attesa del possibile arrivo di Sarri - Demiral sarebbe ad un passo : La Juventus sta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa, per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francese sarebbe tra ...

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Calciomercato Juventus - la Snai dà molto probabile l'arrivo di Icardi in bianconero : Nel calcio conosciamo tutti l'importanza che hanno assunto i siti di calcio scommesse, anche per quanto riguarda il Calciomercato. Sono quindi indicatori degli eventi che potrebbero accadere, come ad esempio le possibili trattative che potrebbero svilupparsi fra le società calcistiche. È il caso ad esempio del possibile trasferimento di Icardi dall'Inter, con il sito di scommesse Snai che ha rilasciato quote molto interessanti a tal riguardo. ...

Mercato Juventus : diversi colpi possibili in caso di arrivo di Sarri - tra questi Romagnoli : C'è grandissima attesa per l'annuncio su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. In questi giorni si sta continuando a parlare di Joseph Guardiola; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del tecnico spagnolo. Guardiola stesso, però, ha dichiarato più volte la sua intenzione di rimanere al Manchester City. Si è parlato ...

Juventus - l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Calciomercato Juventus – L’arrivo di Sarri costringe Mandzukic all’addio : Cina o Borussia Dortmund le piste calde : L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus costringerebbe Mario Mandzukic all’addio: il trasferimento in Cina o al Borussia Dortmund sono le destinazioni più accreditate Mario Mandzukic è stato uno dei punti fermi della Juventus di Allegri. Sia da prima punta che da ala ‘di fatica’, il bomber croato si è sempre messo a disposizione della squadra, unendo gol, cattiveria e tanto sacrificio. Il prototipo ideale di giocatore ...

Calciomercato Juventus - nuovo colpo di Paratici : in arrivo un difensore : Calciomercato Juventus – Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della Juventus: Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in Serbia il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese. Leggi anche: Guardiola o Sarri? Crollano le quote e arriva […] More

Juventus - in caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...

Juventus - Isco potrebbe essere il regalo in caso di arrivo di Sarri : L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche ...

Kean e la querelle sul rinnovo con la Juventus : possibile svolta in arrivo : Moise Kean ha chiesto un contratto che possa equipararlo ai compagni della Juventus, Paratici e Raiola a colloquio per accontentarlo Moise Kean e la Juventus sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il calciatore si appresta a firmare il prolungamento con il club bianconero, a cifre decisamente importanti, “da grandi” per così dire. Un trattamento che Kean vorrebbe anche per quanto ...

Juventus - gli Agnelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Guardiola - 'Non vado alla Juventus'/ Salta il suo arrivo dopo Allegri? : Guardiola non andrà alla Juventus, il tecnico del Manchester City fa muro anche se le voci nei suoi confronti non sembrano destinate a terminare.

Barrenechea Juventus - vicino l’arrivo del “nuovo Bentancur” : i dettagli : Barrenechea Juventus – Barrenechea alla Juventus, questa sembra essere l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina. La Juventus si muove sul mercato per la prossima stagione e non solo, infatti si pensa anche al futuro e si cercano profili che potrebbero entrare in rosa già da luglio e che possono, in prospettiva, restare all’interno di una rosa […] More