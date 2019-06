Juve | Manchester oltre Pogba | tetto ingaggi allo United e Paul freme

Guardiola allenatore Juventus/ "Agnelli sta provando a liberarlo dal Manchester City" : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Si parla di Sarri, ma c'è chi rivela che Agnelli sta provando a prenderlo dal Manchester City.

Dall'Inghilterra : Juve - Cancelo verso il Manchester City - possibile inserimento di Danilo : Siamo probabilmente nella settimana decisiva per quanto riguarda l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, stando ad insistenti indiscrezioni, dovrebbe vedere l'approdo a Torino di Maurizio Sarri. La dirigenza della Juventus, intanto, continua a lavorare sul mercato con l'intento di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto di essere vincente in Champions League. Ci sono però anche delle esigenze finanziarie ...

Manchester City - Guardiola giura amore ai citizens : le sue parole gelano i tifosi della Juventus : Nel corso di un’intervista al sito del City, l’allenatore catalano ha sottolineato di trovarsi benissimo a Manchester Pep Guardiola giura amore al Manchester City, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale dei citizens sottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare. Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato i tifosi della Juventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel ...

Il Manchester Evening cita Momblano e twitta “Guardiola vuole la Juve” : Il Manchester Evening lancia un tweet che lascia poco all’immaginazione Guardiola wants Juvetus ‘Guardiola wants Juventus’ #mcfc https://t.co/7dCdDaHvOM pic.twitter.com/GOelctSJQ7 — Manchester City News (@ManCityMEN) 7 giugno 2019 Il giornale di Manchester riporta le voci che circolano in Italia, alimentate soprattuto da Momblano circa la volontà di Pep di diventare il prossimo allenatore bianconero Nonostante le smentite di ...

Probabile scambio sull'asse Manchester - Juve tra Danilo e Cancelo : La Juventus non ha ancora annunciato chi sarà la nuova guida tecnica perché i candidati designati sarebbero tutti sotto contratto. Il profilo più accreditato per occupare la panchina bianconera sarebbe stato individuato in Maurizio Sarri, il cui agente Fali Ramadani al momento starebbe trattando con il Chelsea per ottenere la rescissione cercando di evitare il pagamento di 6 milioni da parte della dirigenza bianconera. L’attesa è destinata a ...

Calciomercato Juventus : Cancelo vicinissimo al Manchester City : Calciomercato Juventus: Cancelo vicinissimo al Manchester City Non solo movimenti in entrata per i Campioni d’Italia della Juventus. I bianconeri si muovono anche in uscita e a lasciare la Vecchia Signora potrebbe essere un pezzo pregiato. Stiamo parlando del terzino portoghese Joao Cancelo, il quale sarebbe ormai prossimo al passaggio in Premier League, precisamente al Manchester City del tanto chiacchierato Pep Guardiola. I ...

Manchester City - Guardiola si sofferma sul proprio futuro : le parole di Pep gelano la Juventus : Presente in tribuna per il match di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, Guardiola è tornato a parlare del suo futuro Il futuro di Pep Gurdiola è legato al Manchester City, almeno stando a quanto riferito dallo stesso allenatore catalano nell’intervallo del match dei playoff di basket spagnoli tra Baxi Manresa e Real Madrid. AFP/LaPresse Interrogato sulla vittoria della Champions da parte del Liverpool, il manager dei citizens ha ...

Juventus - l'eventuale cessione di Cancelo al Manchester City garantirebbe una plusvalenza : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando sul mercato per rafforzare una rosa che quest'anno ha palesato dei limiti tecnici soprattutto in Champions League. L'obiettivo del club torinese sarebbe quello di effettuare pochi acquisti mirati poiché, stando alle dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved, ci sarebbero già diversi elementi di prestigio in organico. Qualche ...

Chi arriva alla Juve? Lo dice Allegri : 'Quello di Manchester' : Massimiliano Allegri siederà a Genova, per l'ultima volta, sulla panchina della Juventus. Poi ci sarà un nuovo corso per il club capitanato da Andrea Agnelli. In questi giorni stanno impazzando tante voci e nomi, circa il prossimo mister dei campioni d'Italia. Sui vari siti, nei giornali e sui social, questo è uno degli argomenti che tiene maggiormente banco. Il mister livornese a margine di una presentazione di un locale a Dairago, pare abbia ...

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Guardiola alla Juve : arriva la smentita del Manchester City : Addio sogni di gloria. Dal Manchester City arriva una doccia fredda, anzi, ghiacciata, con la smentita dell’avvocato del club inglese nonché membro del CdA, Alberto Galassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galassi ha parlato in veste ufficiale dicendosi sorpreso nel leggere la notizia di Guardiola alla Juventus. L’avvocato la definisce “una corbelleria enorme”. Non solo l’allenatore vuole restare in ...