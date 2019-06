Juncker | «L' Italia sbaglia direzione» | Conte risponde | lui sbagliò con la Grecia Tria

Juncker : "L’Italia sbaglia direzione - rischia la procedura per anni" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, apre alla possibile procedura Ue sui conti pubblici dell'Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo, ma non minaccia la stabilità dell'Europa"

Juncker : l’Italia rischia una procedura per anni. Ok degli sherpa Ue al rapporto sul debito : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana degli appuntamenti di rilievo che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione. A partire dalla decisione del Comitato economico e finanziario europeo di sostenere la linea di Bruxelles ... ...

Conti pubblici - Juncker : “L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni” : La Commissione europea pensa che “l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata“. Così parla Jean-Claude Juncker in un’intervista a Politico.eu nel giorno in cui il Comitato economico e finanziario ha approvato il contenuto del rapporto sul debito elaborato dai tecnici di Bruxelles: una procedura contro l’Italia è ritenuta giustificata. “Penso che l’Italia rischia di essere nella procedura nei prossimi anni“, dice ...

Juncker : l’Italia rischia una procedura che durerà anni - vorrei evitarla : «Penso che l’Italia rischi di restare nellaprocedura di infrazione per anni», ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker durante un dibattito organizzato dal quotidiano Politico.Eu. «Il problema italiano è un problema condiviso - ha aggiunto Juncker -. Non voglio umiliare la Repubblica Italiana perché ho il massimo rispett...

Commissione Ue - dai tecnici di Juncker arriva l'ok alla procedura di infrazione : vogliono uccidere l'Italia : Il Comitato economico e finanziario dell'Ue appoggia la posizione della Commissione sulla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. L'esecutivo comunitario avrebbe - secondo fonti Ue - ritenuto "giustificata" la misura per deficit eccessivo relativo al 2018. Resta dunque da vedere se il Paes

Juncker : Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni. Ok degli sherpa Ue al rapporto sul debito : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana degli appuntamenti di rilievo che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione. A partire dalla decisione del Comitato economico e finanziario europeo di sostenere la linea di Bruxelles ... ...

Tria : intesa per evitare procedura Ue. Juncker : «L'Italia sbaglia direzione» : «Pur rimanendo convinti che le regole Ue devono essere migliorate e semplificate, è nel nostro interesse trovare un compromesso» e arrivare a un «accordo» con Bruxelles...

Juncker : Italia sbaglia strada e rischia : 17.40 L'Italia "non è ancora" una minaccia alla stabilità finanziaria dell'Europa" ma "è un problema serio", ha detto il presidente della Commissione Ue,Juncker "Riteniamo che l'Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata. Quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. Penso che l'Italia rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi", ha avvertito."Vorrei evitarlo,ma questo dipenderà dagli ...

Conti pubblici - Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni» : Il presidente della Commissione Ue attacca: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio

Juncker bacchetta la Germania : 'Si lamenta dell'Italia ma ha violato Patto di Stabilità 18 volte' : 'Dobbiamo provare al resto del mondo che sull'Euro siamo seri. Per questo dobbiamo aggiungere elementi alla costruzione dell'unione monetaria, come lo schema di assicurazione sui depositi'. VERSO LE ...

Juncker : 'Germania si lamenta dell'Italia - ma ha violato 18 volte patto di stabilità' : Per la prima volta il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, attacca frontalmente la Germania, e lo fa proprio durante un'intervista a un giornale tedesco. Dichiara infatti che, nonostante la Germania in questi anni si sia lamentata (e continui a farlo) molte volte dei comportamenti dell'Italia, in realtà ha violato il patto di stabilità ben 18 volte. Ammette inoltre che, al momento, il vero problema dell'Europa è una ...

Juncker : "Berlino ama lamentarsi dell'Italia ma anche loro violano il patto di stabilità" : Il Juncker che non ti aspetti. Il presidente uscente della Commissione europea, sempre pronto a bacchettare il nostro Paese sul rispetto delle regole Ue, difende l’Italia dalle critiche della Germania: "I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità, 18 volte, le ho contate, e continuano a farlo". Jean-Claude Juncker ha sottolineato come sia "vero che debito e deficit sono scesi in Germania, ...

Juncker : «I tedeschi amano lamentarsi degli italiani - ma hanno violato il patto di stabilità 18 volte» : «I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte " le ho contate " e continuano a farlo». Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione ...

UE - Juncker : "La Germania si lamenta dell'Italia - ma ha violato Patto 18 volte" : "Dobbiamo provare al resto del mondo che sull'Euro siamo seri. Per questo dobbiamo aggiungere elementi alla costruzione dell'unione monetaria, come lo schema di assicurazione sui depositi ". ...