Italia forza 4 | Insigne e Verratti ribaltano la Bosnia | poker di successi per la

Poste Italiane rafforza collaborazione con Amazon : nuovi servizi : Poste Italiane lancia una serie di nuovi servizi di consegna nell'ambito della partnership stretta con Amazon, con l'obiettivo di diffondere vantaggi

Scicli - il flop della differenziata e i consigli di Forza Italia Giovani : In tema di raccolta differenziata dei rifiuti Scicli è la peggiore in Provincia. Un dato sconfortante, che fa registrare l'intervento di Forza Italia

Sondaggi elettorali Index : Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia : Sondaggi elettorali Index: Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia L’atteso sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni di Forza Italia alla fine è arrivato. A certificarlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita andato in onda il 6 giugno. Sondaggi elettorali Index: Forza Italia in rotta Il risultato deludente delle europee ha confermato il cagionevole stato di salute in cui versa il partito guidato da Silvio ...

Sicilia : Forza Italia presenta ddl contro razzismo 'No alle discriminazioni' : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Il Gruppo di Forza Italia all’Ars ha presentato un disegno di legge "che non si sovrappone ai trattati o ai principi costituzionali, bensì li integra con una proposta che verte a creare le condizioni per “Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo dei diritti

Sondaggio Index Research - Giorgia Meloni fa la storia : Fratelli d'Italia supera Berlusconi e Forza Italia : Spunta un ultimo, clamoroso, Sondaggio. La rivelazione è quella di Index Resarch, proposta nel corso di PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Si parte ovviamente dalla Lega, data in leggero calo, al 34% rispetto al 34,4 delle Europee (secondo Tecnè, al contrario, il Carroccio è in crescita). Dunq

Sondaggi elettorali - Lega ancora prima con il 34% - Fratelli d’Italia supera Forza Italia : Secondo l'ultimo Sondaggio di Index Research la Lega si conferma prima al 34%, seguita dal Partito Democratico con il 23,3% e il Movimento 5 Stelle al 18,9%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con il 7,0%, supera Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde quasi due punti dalle elezioni europee e scende al 6,9%.Continua a leggere

Sondaggi - la Lega resta al 34. Il M5s riprende quota - cresce anche il Pd. Crollo di Forza Italia - sorpasso di Fratelli d’Italia : La Lega primo partito ma senza tendenze di espansione del proprio elettorato. Il M5s in ripresa (timida) dopo la crisi delle Europee. Il Pd ancora in crescita, sia pure lieve. Sono i dati principali del Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (solito margine d’errore del 3%). Secondo questa rilevazione l’area di consenso per i partiti al governo sarebbe intorno al 53 per cento degli elettori: 34 per cento per la Lega (che alle ...

Niccolò Ghedini in campo per salvare Berlusconi e Forza Italia : la sua offerta a Giovanni Toti : Il giorno dopo lo strappo di Giovanni Toti si prova a ricucire. Sono in campo le diplomazie per cercare di evitare che l' iniziativa del governatore della Regione Liguria destabilizzi Forza Italia in un momento già delicato della storia del partito. Silvio Berlusconi è stato molto netto. Appresa del

Salviniani vs anti-salviniani. Nomi Ecco gli schieramenti in Forza Italia : Salviniani contro anti-Salviniani. Mentre Silvio Berlusconi cerca faticosamente di rilanciare Forza Italia dopo il deludente risultato alle elezioni europee del 26 maggio, gli azzurri si dividono tra chi auspicano un ritorno veloce del leader leghista nel Centrodestra e chi invece... Segui su affarItaliani.it

Forza Italia Giovani Scicli sospende richiesta di dimissioni assessore ecologia : Forza Italia Giovani, commenta la notizia della disinfestazione da parte del Comune di Scicli e sospende la richiesta di dimissioni dell'assessore

Sondaggi elettorali SWG - la Lega vola al 36 - 5% - crolla Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, la Lega vola al 36,5%, crolla Forza Italia Naturalmente c’era da attenderselo, è un classico nel dopo elezioni che il partito vincente ottiene un boost nei primi Sondaggi dopo la tornata elettorale.Si tratta del fenomeno del bandwagon, detto anche del saltare sul carro del vincitore.La crescita della Lega dunque non arriva inaspettata. E non meraviglia neanche che ciò avvenga soprattutto ai danni di Forza ...

Giovanni Toti lascia Forza Italia - colpo per Silvio Berlusconi : ecco chi segue il governatore : Il dado è tratto, lo strappo è compiuto: dopo mesi di polemiche e cannoneggiamento con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti è a un passo dal lasciare Forza Italia per fondare un suo movimento. Anche nella mattinata di lunedì 3 maggio, il governatore della Liguria ha spiegato che "affiancheremo all'amico

Silvio Berlusconi al capolinea - Luigi Bisignani : la frase di Niccolò Ghedini che segna la fine di Forza Italia : Secondo Luigi Bisignani, con le elezioni anticipate che si profilano, "la vera implosione, ancor più che tra i 5 Stelle, avverrà nelle file di Forza Italia". Lo scrive in un intervento pubblicato su Il Tempo, dove spiega che "non è più una questione tra prime donne e colonnelli, ma un moto di protes