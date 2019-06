Italia convince | gol di Insigne e Verratti | 2-1 con la Bosnia

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli convince ed è 6° in qualificazione - Italia solo 12^ nella gara a squadre : Sono cominciati questa mattina i Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con le qualificazioni dell’arco olimpico maschile. Le 72 frecce di ranking round non sono state esaltanti per l’Italia specialmente in ottica gara a squadre e di conseguenza qualificazione olimpica a Tokyo 2020. A livello individuale c’è invece da evidenziare l’ottima prestazione di Mauro Nespoli, sesto ...

L’Italia di Mancini fa un passo verso gli Europei - convincente vittoria 3-0 in Grecia Classifica Le pagelle degli azzurri : La squadra di Mancini convince e domina anche in Grecia e adesso ha 5 punti di vantaggio sulle terze, i gol firmati da Barella, Insigne e Bonucci

Euro 2020 - l’Italia vince e convince in Grecia : tris firmato Barella - Insigne e Bonucci : Un 3-0 rotondo ad Atene lancia l’Italia di Roberto Mancini in fuga per la qualificazione a Euro 2020. Barella, Insigne e Bonucci firmano nel giro di 10’ la vittoria preziosa su una Grecia in disarmo, ma pur sempre potenziale rivale per i due pass Europei del girone. Soprattutto, il risultato chiude il cerchio della crescita costante disegnata con a...

Canottaggio - Europei 2019 : avvio convincente per l’Italia nelle batterie. Brillano 4 di coppia e doppio pesi leggeri : Grande Italia nella prima giornata di gare degli Europei 2019 di Canottaggio, che sono scattati oggi a Lucerna (Svizzera). nelle batterie della sessione mattutina i nostri portacolori sono stati protagonisti e il bottino complessivo è di due equipaggi già in finale, nove in semifinale, mentre quattro dovranno passare dai ripescaggi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Singolo Ultimo posto nella propria batteria per Simone ...

Calcio femminile - Italia-Svizzera 3-1 : vittoria convincente in amichevole delle azzurre a Ferrara prima dei Mondiali : E’ un’Italia di Calcio femminile convincente quella scesa in campo allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara nell’ultimo test amichevole prima dei Mondiali 2019 in Francia (7 giugno-7 luglio). Le azzurre si sono imposte infatti 3-1 contro la Svizzera per effetto delle marcature di Aurora Galli al 32′, Cristiana Girelli al 60′ e di Daniela Sabatino all’89’. Per le elvetiche a segno Reuteler ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia vince e convince senza le big - tre successi di lusso e tante novità : Tre vittorie, otto punti incamerati, buon gioco espresso e prestazioni confortanti: l’Italia torna con questo bottino da Opole dove ha incominciato al meglio la Nations League 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale non ha steccato in Polonia ed è praticamente stata perfetta anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Nonostante l’assenza di tantissime big, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a ...

Diretta/ Tailandia Italia - risultato finale 0-3 - : vittoria convincente per le azzurre : Diretta Tailandia Italia: info streaming video e tv della partita di volley femminile, seconda gara della 1settimana per la Nations league.

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Giro d’Italia 2019 - Vasto-L’Aquila favorevole a Vincenzo Nibali. Squalo convincente nel finale e la fuga lo agevola : Il Giro d’Italia 2019 deve ancora entrare nel vivo, dopo sette tappe la Corsa Rosa si è infiammata soltanto in due occasioni: con la cronometro d’apertura di Bologna e in concomitanza della quarta tappa quando una caduta a 6 km dal traguardo ha frantumato il gruppo generando dei distacchi e portando di fatto al ritiro di Tom Dumoulin. Per il resto poco o nulla ma abbiamo una certezza: Vincenzo Nibali sta molto bene, è pimpante e ...