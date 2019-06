Istat | spesa famiglie | 2571 euro al mese Al nord si spendono 800 euro in più del sud

Istat - spesa delle famiglie : al Nord circa 800 euro in più rispetto a Sud e Isole : In Lombardia, le famiglie spendono al mese una media di 3.020 euro, mentre in Calabria questa scende a 1.902. Il rapporto dell'Istat sulla spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia sottolinea il profondo divario fra il Nord e il Sud, ma non solo. Ci sono anche importanti differenze sociali: le famiglie benestanti infatti spendono circa 5 volte in più di quanto possono permettersi quelle meno abbienti.Continua a leggere

Spesa delle famiglie - Istat : “Nel Nord 800 euro in più al mese”. Ecco come viene riempito il carrello e su cosa si taglia : La Spesa media mensile delle famiglie è di 2.571 euro, sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%) ma in contrazione dello 0,9% se si considera l’inflazione dell’1,2 per cento. È la prima volta dal 2013 che si registra un dato negativo in termini reali: secondo i dati Istat, quindi, si interrompe la moderata dinamica positiva registrata tra il 2014 e il 2017. Le stime dell’Istituto nazionale di statistica fotografano ...

Istat : spesa famiglie ferma a 2.571 euro : 12.23 Nel 2018, la spesa media mensile delle famiglie è stata di 2.571 euro mensili in valori correnti, pressoché invariata rispetto al 2017 (+0,3%), quando era cresciuta dell'1,6% sul 2016.Nel 2018 la spesa reale è scesa dello 0,9%. "La spesa è ancora lontana dai livelli del 2011(2.640 euro mensili) cui a avevano fatto seguito 2 anni di forte contrazione". I livelli di spesa più alti si registrano nel Nord-ovest (2.866 euro) nel Nord-est ...

Istat : la spesa delle famiglie è cresciuta meno dei prezzi nel 2018 : La spesa delle famiglie è cresciuta meno dei prezzi nel 2018. Considerando il tasso di inflazione dell′1,2%, in termini reali la spesa diminuisce dello 0,9%, segnando una contrazione per la prima volta dal 2013. Si è interrotta così la moderata dinamica positiva registrata dal 2014 al 2017.Nel 2018, la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.571 euro mensili in valori correnti, secondo le ...

Istat : su carrello spesa - inflazione+0 - 9% : 14.36 A maggio i prezzi del 'carrello della spesa', ovvero l'insieme dei beni alimentari, per la cura della case e della persona, salgono dello 0,5% su base annua. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime preliminari. Seppure in leggera accelerazione a confronto con il dato di aprile (+0,3%), la crescita dei prezzi per questo segmento risulta quasi dimezzata rispetto al tasso d'inflazione generale(+0,9%). Con questo dato l'inflazione torna ai ...

Surgelati buoni e salutari se acquIstati e conservati nel modo giusto : le 10 regole quando si fa la spesa : Gourmet Italia, società del Gruppo Dr. Schär, è specializzata nella produzione di piatti pronti Surgelati presenta il decalogo dei comportamenti virtuosi durante la spesa per chi acquista prodotti Surgelati. I frozen food che sempre di più rientrano tra gli acquisti degli italiani. Infatti, come riportato dal rapporto annuale stilato dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS), il “grande freddo alimentare” ha registrato ...

Istat - cresce l'inflazione ma rallenta carrello spesa : Teleborsa, - Nel mese di aprile 2019, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, NIC,, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su ...