Istat | la spesa delle famiglie è cresciuta meno dei prezzi nel 2018

(Di martedì 11 giugno 2019) Ladeinel. Considerando il tasso di inflazione dell′1,2%, in termini reali ladiminuisce dello 0,9%, segnando una contrazione per la prima volta dal 2013. Si è interrotta così la moderata dinamica positiva registrata dal 2014 al 2017.Nel, lamedia mensileresidenti in Italia è di 2.571 euro mensili in valori correnti, secondo le stime dell’, sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%), quando eradell′1,6% sul 2016. “Laè ancora lontana dai livelli del 2011, 2.640 euro mensili, cui avevano fatto seguito due anni di forte contrazione”, si sottolinea nel rapporto dell’.Restano ampi i divari territoriali nella, che sfiorano 800 euro mensili tra il Nord Ovest e le Isole. Il divario ...

