ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore Non tutti i fedeli di Allah guardano a sinistra: "Il musulmano sovranista vuole salvaguardare l'identità italiana". E dice no alle coppie gay "Sono un musulmano italiano e sono da sempre di". Omar Camilletti sorride, ma non nasconde il suo credo politico. È strano, o forse no, sentire questo gruppo diitaliani sposare le linee più dure dellanostrana: no alle migrazioni irregolari, no ai matrimoni gay, no all'utero in affitto, no alle moschee abusive. Certo, c'è islam e islam. E soprattuto ci sono. È sbagliato identificare la preghiera ad Allah con l'immigrazione: l'equazione è semplicistica, se non illogica. Tra i fedeli di Maometto infatti spiccano pure diversi italiani (convertiti o stranieri naturalizzati) e, per quanto ci si potrebbe attendere un'adesione politica di massa ...

Italia_Notizie : Islamici, ma votano a destra. Ecco i musulmani sovranisti - CambiamentoDel : 'Sono un musulmano italiano e sono da sempre di destra'. Omar Camilletti sorride, ma non nasconde il suo credo poli… - Fabio16902612 : @federic46697160 @LONG00885513 E Indovinate chi votano islamici e porci?!? -